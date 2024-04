L'alcalde de Manresa dona per tancada la polèmica per justificar matar delinqüents

L’alcalde Marc Aloy ha donat per tancat aquest dijous l’incident causat per les manifestacions del president del grup municipal d’Impulsem, Joan Vila, sobre la reincidència donant per bones les disculpes fetes públiques pel soci de coalició i sense considerar necessària cap actuació més.

Ho ha fet responent una pregunta de Fem Manresa adreçada a ell en la qual portava al plenari el fet que Joan Vila compartís un vídeo d’una detenció amb un fals apunyalament a Salt afirmant que «segurament, amb un cas semblant a Austràlia, ho han resolt millor. No hi haurà reincidència».

Vila es referia a l’apunyalament múltiple perpetrat a Sidney per un home amb problemes de salut mental -segons va afirmar la policia australiana-, que va acabar sent abatut pels cossos policials, i segons Fem, insinuava que accions així serien útils per a acabar amb la reincidència. Hores després, Vila va esborrar el tuit i va publicar una disculpa.

Preguntes de Fem Manresa

Fem ha demanat a l’alcalde quin era el posicionament de l’equip de govern davant del fet que un regidor de govern tingui aquest discurs i el faci públic. I, també, quines mesures pensava prendre com a alcalde de la ciutat amb el regidor Joan Vila.

L’alcalde Marc Aloy ha explicat que havia trucat al regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement i li ha expressat que «no estava d’acord» amb unes manifestacions «fora de lloc i impròpies d’un càrrec públic».

Segons ha relatat l’alcalde Marc Aloy, «li vaig demanar que es disculpés i així ho va fer». Després que el líder d’Impulsem, que forma part del govern de l’Ajuntament de Manresa conjuntament amb Esquerra i el PSC, es retractés públicament, l’alcalde Marc Aloy ha donat per «tancat» l’afer, que abans del ple ja havia estat denunciat per Fem Manresa.

