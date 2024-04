Jornada de portes obertes a la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa

Una visita a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM), una presentació general de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa i la presentació dels graus que s’imparteixen al centre, són algunes de les activitats que es va dur a terme aquest dissabte a la jornada de portes obertes de la UPC a Manresa.

Tots els centres docents de la Politècnica de Catalunya van obrir les portes dissabte, també l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la UPC.

Els possibles futurs estudiants i les seves famílies van poder conèixer d’aquesta manera els diferents estudis que es poden cursar a la UPC Manresa i resoldre dubtes sobre els graus que els interessen i les seves sortides professionals, a més de rebre informació complementària sobre la vida universitària, la mobilitat internacional o les pràctiques en empreses, entre altres qüestions.

Acompanyats pels coordinadors de cada grau, també van poder visitar els laboratoris, les aules informàtiques, el TechLab Manresa i altres instal·lacions, i van rebre la informació de manera més propera i específica del grau sobre el qual els estudiants van mostrar interès.

La jornada de portes obertes va incloure una visita a la biblioteca universitària / UPC

Durant el curs és previst que se celebrin més jornades de portes obertes de graus així com sessions informatives de màsters. Hi ha programades jornades de portes obertes de graus presencials per el dia 11 de maig i virtuals per el dies 11 i 12 de juny. També es farà una sessió informativa de màsters presencial l’11 de maig i una virtual el 17 de juliol.

L’EPSEM, el centre docent de la UPC a Manresa, ofereix els estudis de grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge; Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica; Enginyeria Mecànica; Enginyeria Química; Enginyeria de Sistemes TIC i Enginyeria d'Automoció, així com els màsters universitaris en Enginyeria dels Recursos Naturals i en Enginyeria de Mines. Aquest curs 2024-25 incorpora, a més, el Master's degree in Machine Learning and Cybersecurity for Internet-Connected Systems.

També ofereix el postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials, el Postgrau en Sistemes Avançats de Mecatrònica i NHV d’Automoció i el programa de doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient.