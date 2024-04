Els hortolans del regadiu de Manresa recullen 210 firmes per demanar aigua per regar

Els hortolans del regadiu de Manresa han recollit 210 firmes que aquest dilluns al matí han lliurat a l’Ajuntament de Manresa per sol·licitar aigua de la séquia per poder regar els horts. Els promotors de la iniciativa afirmen que els pròxims dies en recolliren més.

Aquest abril la Junta de la Séquia ha tallat el subministrament d’aigua als propietaris o llogaters d’horts de Viladordis i el Poal que no viuen de la terra. El Pla Especial de Sequera considera que es tracta d’una activitat recreativa i ha prohibit el reg en aquelles poblacions en estat d'emergència. És el cas de Manresa (vegeu Regió7 de dilluns). Els hortolans discrepen. Pensen que conrear aliments no és una activitat recreativa.

Juntament amb les firmes han lliurat un manifest en el qual recorden que sempre han disposat d’aigua almenys un dia a la setmana en temps de restriccions i sequeres passades. Afirmen que regar o no regar afecta l’economia familiar, i que l’autoproducció contribueix a consumir productes Km0 i, per tant, a lluitar contra el canvi climàtic.

Asseguren que no regar tindrà un fort impacte per al medi ambient, i que no es tracta d’un problema de malbaratament de l’aigua perquè s’han instal·lat sistemes de degoteig. També diuen que dels 1.200 regants de la Junta de la Séquia, tan sols una minoria són professionals.

Per tot això reclamen aigua amb el cabal suficient almenys un dia a la setmana.

Aquest dilluns els hortolans que ha lliurat les firmes també han anat a les dependències d’alcaldia per sol·licitar una reunió amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que també és president de la Junta de la Séquia. «D’aigua n’hi ha d’haver per tots», han afirmat. De moment, però, no n'hi ha als ramals de la séquia de Viladordis i el Poal. Les claus de pas de la séquia s'han tancat amb cadenat.

Els hortolans del regadiu de Manresa han dut a terme diverses trobades en les quals hi han participat desenes de persones afectades pel tall d’aigua, en les quals han decidit emprendre accions de protesta per reivindicar el que consideren un dret. Es queixen que hi ha aigua per segons qui, i per segons qui, no.

Per la seva part, responsables de la Junta de la Séquia han explicat que només apliquen el que dicta el Pla Especial de Sequera que el febrer passat va aprovar el govern català.