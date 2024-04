Fem Manresa alerta que caldran vuit milions d'euros per clausurar l’actual dipòsit de residus

El grup municipal de Fem Manresa ha alertat que no s’han previst encara els 8 milions d’euros que seran necessaris per a la clausura de l’actual dipòsit controlat de residus, a Bufalvent.

El regidor Jordi Trapé va explicar en el darrer ple municipal que el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus va rebre el 2010 l’autorització per a l’adequació del dipòsit controlat de residus no especials i la seva ampliació incloent una clàusula per la qual s’estableix un període postclausura d’uns 30 anys «durant els quals el Consorci haurà de fer el control, el manteniment i totes les tasques derivades després d’aquest tancament».

El regidor de Fem va fer referència al fet que l’informe de control intern que realitza el servei d’Intervenció havia posat de manifest que «el consorci no ha registrat en els seus estats financers cap provisió per les despeses que haurà de suportar en aquest període postclausura. I no és una quantitat menor. Estem parlant de 8 milions d’euros que actualment encara no s’han consignat».

El regidor Trapé va dir que el seu grup municipal «considera que aquesta consignació s’ha de fer i que portem massa anys sense fer-la». Va afegir que «encara que li quedin anys de vida útil és una consignació que s’ha de fer, perquè després tot seran lamentacions». I va reblar que continuaran amatents a com evolucionen les qüestions plantejades.

Informe del servei d'Intervenció

El darrer informe de control intern que realitza el servei d’Intervenció de l’Ajuntament de Manresa afirma que el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus va rebre en data 30 de novembre de 2010, l’autorització per l’adequació del dipòsit controlat de residus no especials i la seva ampliació, incloent-hi una clàusula per la qual s’estableix un període postclausura de 30 anys, durant els quals el consorci haurà de realitzar el manteniment, control i totes les altres tasques requerides normativament.

El servei d’Intervenció reflexa que «no obstant això, el Consorci no té registrat en els seus estats financers cap provisió per les despeses que haurà de suportar durant el període postclausura. Els serveis tècnics del Consorci han realitzat una primera estimació d’aquests costos en un import aproximat de 8 milions d’euros». L’informe deixa constància que «donada la complexitat tècnica que suposa una valoració precisa de la provisió que hauria d’haver estat registrada, no ens ha estat possible determinar quin seria el seu efecte en els comptes d’actiu material del Consorci, ni en el saldo de provisions a llarg termini, ni en el resultat de l’exercici 2022, ni de l’exercici 2021 ni d’exercicis anteriors».

Al dipòsit controlat de residus del Parc Ambiental de Bufalvent hi arriben cada any milers de tones de residus municipals. Són aquelles deixalles que no han estat dipositades als contenidors de selectiva i que, per tant, no es podran reaprofitar ni valoritzar. Al dipòsit, aquests residus són escampats i compactats en un vas prèviament preparat i impermeabilitzat. Quan un vas queda ple la zona queda segellada i es regenera paisatgísticament.

El dipòsit controlat de residus que s’utilitza actualment al parc ambiental de Bufalvent, a Manresa, es va obrir l’any 1999.

El dipòsit controlat té una vida calculada fins a l’any 2035, però si es redueix la quantitat de residus que s’aporten pot arribar al 2065.

Aquest és un dels motius pels quals l’Ajuntament de Manresa impulsa la implantació a la ciutat, progressivament, d’un nou sistema de gestió de residus que faci augmentar de forma molt important la recollida selectiva, tal com ja s’ha fet en altres poblacions de l’entorn. El Consorci és una institució de titularitat pública formada per 35 ajuntaments del Bages i el Moianès.