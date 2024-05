"Quan els Mossos de Manresa ens van tornar el violí de l'avi no ens ho crèiem"

"L'últim que ens esperàvem era recuperar-lo, el donàvem totalment per perdut". Ho explica Joël Sabaté, el propietari del violí del segle XVIII valorat en 22.000 euros que han recuperat els Mossos de la comissaria de Manresa. Es tracta d'un instrument amb un gran valor sentimental per la família que els agents han localitzat després que uns lladres el robessin de l'interior d'un vehicle a Cabrera de Mar. "Quan em van trucar els Mossos no m'ho podia creure, a vegades la vida et sorprèn", assegura.

El robatori va tenir lloc el passat 10 de maig, quan Sabaté sortia de tocar en un casament amb el violí i el va deixar dins del cotxe en un pàrquing de sorra a tocar d'un restaurant de Cabrera de Mar. En sortir de dinar, va veure els vidres del seu vehicle trencats i de seguida va pensar el pitjor. "El més dolorós va ser comprovar que, a banda del portàtil i altres objectes de valor, s'havien endut el violí, no només pel seu valor econòmic, sinó per l'emocional, ja que és un instrument que ha passat de generació en generació a la nostra família", destaca.

El violí, que data del segle XVIII i va ser construït per Chappuy A Paris, va pertànyer primer al seu avi, que era músic de cambra, i després, a la mare, que era membre de l'Orquestra Simfònica del Liceu. Aquesta tradició musical l'ha continuat Sabaté, que també és violinista, i ara s'encarrega de custodiar un instrument que també ha començat a tocar el seu fill de només sis anys. "El que em sabia més greu era pensar que el meu fill ja no tindria la possibilitat de tocar el violí i mantenir aquesta tradició familiar".

Després de patir el robatori va presentar una denúncia als Mossos, però sense gaire esperança perquè sabia que era complicat recuperar un objecte de tant valor. En paral·lel, va contactar amb un establiment de venda i reparació d'instruments de Barcelona on feia poc que havia portat el violí perquè li reparessin el pont - una peça de fusta que subjecta les cordes. "Vaig pensar que potser els lladres es posarien en contacte amb establiments especialitzats com aquest per conèixer el valor de l'instrument", assenyala.

En un primer moment, el propietari de la botiga li va dir que no havia sentit res sobre el seu violí i, quan ja el donava per perdut, va rebre una trucada dels Mossos que li explicaven que havien recuperat el seu instrument després de registrar el domicili dels responsables del robatori. En saber que el seu instrument estava salvat, es va dirigir fins a la comissaria de Manresa per endur-se'l. "Quan el vaig tornar a veure no m'ho podia creure, realment em vaig treure un pes de sobre que hauria arrossegat durant molts anys", assegura.

Sabaté també posa en relleu que el "més curiós" del seu cas és la forma com els Mossos van descobrir que ell n'era el propietari. Primer, els investigadors van fer recerca a la base de dades policial per tal de localitzar el propietari, però, inicialment, no van tenir èxit. Aleshores es van fixar que en el pont del violí hi figurava el nom de l'establiment de venda i reparació d'instruments de Barcelona on recentment li havien renovat la peça. Quan van contactar amb la botiga i van descriure el violí, de seguida van identificar i informar sobre qui era el seu propietari. "El fet que truqués uns dies abans a la botiga també va facilitar que se'n recordessin de seguida del meu nom", posa de manifest.

Ara, amb el violí a casa, diu que la seva prioritat serà gaudir d'un instrument que ha testimoniat la història de la seva família i que així espera que ho continuï fent amb els primers passos del seu fill com a violinista.

Una investigació iniciada a Manresa

La troballa s'emmarca en una investigació iniciada per agents dels Mossos de la comissaria de Manresa arran de diversos episodis de robatoris a l'interior de vehicles al Bages. La investigació es va iniciar el 27 de març després que en un mateix dia es produïssin 6 robatoris amb força en vehicles que estaven estacionats en pàrquings de restaurants -3 a Manresa i 3 a Navàs-. El mateix dia, els lladres van fugir d'un control policial a Castellbell i el Vilar i van causar danys a un vehicle policial. L'11 d'abril es van produir dos robatoris més en un pàrquing d'un altre restaurant de Manresa.

Després de diverses gestions els investigadors van poder relacionar tots els fets amb els mateixos autors, que també havies comès robatoris en altres punts del territori català. El 16 de maig passat els mossos van fer una entrada i perquisició en un pis de Badalona on van localitzar i detenir a un dels presumptes autors. L'altre autor el van detenir dos dies després a Barcelona. A l'interior del domicili els agents van trobar diversos objectes sostrets i, entre aquests, el preuat violí intergeneracional.

Subscriu-te per seguir llegint