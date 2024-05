Manresa continua sense nova ordenança de terrasses després de 2 anys

A Manresa hi ha unes dues-centes terrasses que es regeixen per una normativa que té 12 anys que incorpora les modificacions introduïdes durant la pandèmia de covid-19, quan disposar de taules i cadires a l’aire lliure va esdevenir vital. El març del 2022 es va donar compte al ple de la posada en marxa d’una comissió encarregada de revisar-la. Després de més de 2 anys no hi ha nova ordenança i segons va explicar el regidor Anjo Valentí en el darrer ple es podria tenir enllestida de cara a la temporada d’estiu de l’any que ve.

Anjo Valentí, regidor de Seguretat i Protecció Civil, Esports i Salut, va explicar, responent una pregunta del grup municipal de Fem Manresa, que es continua treballant a nivell tècnic i de govern, i la previsió és que «l’entrada en vigor de la nova ordenança sigui la temporada del 2025».

Llei de Comerç

El regidor va afirmar que es tractava d’una normativa «complexa» en la qual caldrà apamar mol bé la situació generada arran de la pandèmia a l’hora de consolidar drets adquirits. Valentí va afegir que també s’estava fent «un treball exhaustiu sobre possibles afectacions de la Llei de Comerç i com pot afectar a establiments amb terrasses».

Les mesures excepcionals aplicades per l’Ajuntament pel que fa a les terrasses dels establiments de restauració arran de la pandèmia, que van consistir principalment a permetre posar taules i cadires a la calçada quan no hi hagués prou espai a la vorera, es mantenen en l’actualitat.

La comissió creada té la missió de revisar l’ordenança actual que regula les terrasses i de concretar els criteris sobre l’ocupació de la calçada. És a dir, determinar quines terrasses la podran continuar ocupant i quines no.