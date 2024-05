Manresa empadrona el doble de barcelonins que a la inversa

Manresa és terra d’acollida de barcelonins. L’any passat, la capital del Bages va empadronar 415 persones provinents de la capital de Catalunya mentre que 237 manresans van fer el camí invers.

La regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet, va explicar durant el darrer ple que el saldo migratori (la diferència entre el nombre de persones que venen a viure a Manresa i les que marxen de la ciutat) va ser de 2.087 habitants l’any passat, lleugerament inferior al de l’any 2022, que va ser de 2.115. Cal recordar que a 1 de gener del 2024 la ciutat va superar per primer cop els 80.000 habitants, concretament 80.208.

El 63% de les persones que es van empadronar a la ciutat l’any passat procedien d’altres municipis de Catalunya i Espanya, majoritàriament de la província de Barcelona, el 72%, i concretament de la ciutat de Barcelona van ser 415 persones, el 13%.

A molta distància hi ha municipis com Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Terrassa, l’Hospitalet i Sant Vicenç de Castellet, amb percentatges del 4%.

Pel que fa a les persones que van marxar de Manresa, un mínim percentatge es va traslladar a l’estranger, un 8%, i d’aquests la majoria a Europa, sobretot França i Alemanya, i la resta es van distribuir en percentatges molt petits entre 37 països.

Cap a 489 municipis

El 92% de les persones que van marxar de Manresa van anar a altres poblacions de Catalunya i d’Espanya amb una dispersió molt gran entre 489 municipis. El percentatge més gran va ser el de la ciutat de Barcelona amb un 8%, 237. El gruix de població que va arribar a Manresa es trobava entre les franges d’edat dels 17 als 50 anys, mentre que el grup més reduït va ser el de majors de 65 anys.

Per gènere van arribar més homes que dones, un 53% i un 47%, respectivament. Per contra, a l’hora de marxar era d’un 50%. Els barris que van rebre més habitants van ser el de la Carretera de Santpedor seguit de Valldaura. El de la Carretera de Santpedor va ser també on hi va haver més naixements.

Subscriu-te per seguir llegint