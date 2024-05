Artur Mas i Valentí Junyent parlen a Manresa amb humor del lideratge en temps difícils

Un aspecte bàsic del lideratge no es va esmentar directament en la conversa que van tenir l’expresident de la Generalitat Artur Mas i l’exalcalde de Manresa Valentí Junyent, però just en el moment que va ressonar a la sala tothom va ser conscient de la importància fonamental que té trencar el gel, descarregar tensions amb unes bones rialles i delimitar un clima d’empatia.

Ho va fer Valentí Junyent quan va deixar anar que amb les comparatives, Artur Mas sempre el guanyaria i la pilota li va ser tornada ràpidament recordant-li que havia estat més anys alcalde que no pas ell president.

La conversa, emmarcada en la presentació del llibre de Valentí Junyent, «Liderar per a servir» (escrit juntament amb el periodista i fotògraf Salvador Redó), va aplegar polítics en actiu i altres lluny ja de la primera fila, representants de les màximes institucions acadèmiques i universitàries, d’entitats i d'empreses, a banda de seguidors dels dos polítics, a la sala d’actes de la FUB1 en un acte conduït per la presentadora Núria Sala.

Mas va explicar que la seva primera experiència política la va tenir un cop que es va suspendre la classe de gimnàstica a l’escola i van aprofitar per marxar a veure el saló de l’automòbil de Barcelona. El director volia expulsar la colla quatre dies a casa i Mas, que fins llavors havia passat molt desapercebut, li va argumentar que el càstig era desproporcionat i va obtenir per a tots una substanciosa rebaixa.

En el cas de Valentí Junyent, també va ser a l’escola quan el pressionaven per ser delegat de classe. La seva tasca de comandament es va anar desenvolupant en diferents àmbits esportius i de gestió fins que als 50 anys va optar per fer un altre pas endavant per ajudar la col·lectivitat.

Es van donar definicions acadèmiques del lideratge, repetir cites, però sense oblidar-se de fer broma que cada cop duren menys els presidents de la Generalitat i els entrenadors del Barça. Riallades sonores també quan els responsables de comunicació de Mas li van llançar l’ultimàtum que havia de tenir un comte de Twitter, perquè fins i tot el Sant Pare en tenia. I els va dir que ni parlar-ne.

Imatge del públic que va assistir a l’acte / Eduard Vega

El lideratge "incompatible" amb Twitter

La raó? Que les regles bàsiques del lideratge són «incompatibles» amb tenir constantment milers de persones, la majoria de les quals anònimes competint per veure qui diu la més grossa.

Incompatible amb moments dolorosos per a ell com quan li va haver de dir al President Jordi Pujol que ja no podia mantenir el seu estatus. Junyent aquí va baixar la política a flor de pell quan va recordar el trist cap de setmana que va passar per no poder permetre una despesa de molt pocs diners per fer una guia enoturística de la comarca.

També van poder dir que sí moltes vegades, menys de les que haurien volgut en els temps convulsos en els quals els va tocar dur el timó. I una broma final: Quan prens una decisió tens en contra tots els que haurien volgut ser ells qui la prenguessin, tots els estan en contra i tots els que no fan mai res.

