Refugiats de Síria, Ucraïna i Afganistan participen a Manresa en una concentració per la pau

Refugiats de Síria, Ucraïna, Afganistan i altres països en conflicte van participar en la concentració per la pau promoguda per la Comunitat de Sant Egidi a la Plana de l’Om de Manresa. Més de dues-centes persones es van reunir per demanar a la ciutadania que no s'acostumi a la guerra com a manera de resoldre els conflictes.

Es van mostrar rètols amb la paraula Pau escrita en diferents llengües. Infants i joves van prendre un protagonisme especial en llegir un manifest que deia "som infants de tota la terra i volem canviar el món. Com és ara no ens agrada. Està ple de coses boniques, però massa persones pateixen per la fam, per la guerra, per tenir un color de pell diferent, perquè el fort vol aixafar el dèbil" i van afegir: "Volem un món més just i més humà, sense divisions entre els pobles".

Culpabilitzar col·lectius

Per a la Comunitat de Sant Egidi, aquesta concentració per la pau pren una especial significació "com a resposta a les veus que, també a la nostra ciutat, parlen d’inseguretat i por, tendint a culpabilitzar col·lectius determinats".

Per això les paraules que es van pronunciar insistien en el fet de construir llaços de solidaritat i amistat amb tothom per evitar les desigualtats, per fer callar amb l’acollida i el diàleg les provocacions de la cultura de la por i l’odi, vencent els prejudicis envers qualsevol persona.

La concentració va acabar amb els assistents cridant a favor de la pau i brandant banderes i rètols.