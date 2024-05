La trobada setmanal per la pau a Manresa clama per la no militarització d'Europa pensant en les eleccions del 9 de juny

Col·lectius impulsors a Barcelona

Ca la Dona, Campanya Aturemlesguerres, Campanya per la fi del Comerç d'armes amb Israel, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, CIEMEN, CCOO de Catalunya, Comunitat Palestina de Catalunya, Consell d'Associacions de Barcelona, Dones x Dones, Ecologistes en Acció de Catalunya, Escola de Cultura de Pau de la UAB, Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU, Fundipau, Institut NOVACT de Noviolència, Justícia i Pau, Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global, Llegat Jaume Botey i Vallès, Movimiento Por la Paz -MPDL-, Òmnium Cultural, Plataforma Aturem la Guerra, Plataforma Catalunya per la pau, Plataforma Desmilitaritzem l'Educació de Catalunya, Prou Complicitat amb Israel, UGT de Catalunya, UNIPAU, WILPF(Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat. Col·lectius adherits a les comarques de Barcelona: Acció solidària mediterrània, Alcem la Veu, Amics de l'Arca de Lanza del Vasto, Associació Colomenca de dones Àrtemis, Associació cultural La Nave Va, Associació de Consum El Cogombre a l'Ombra, Associació ECOL3VNG, Associació Germanetes Jardins d'Emma, Associacio Inspiració 2022, Associació la Formiga, Associació Regeneress, per a la transformació social sostenible. Associació Veïnal de Prosperitat-Nou Barris, Ateneu Popular La Tintorera, Bagà Solidària, Blanes Solidari, Caldes Solidària, Can 70, Casal de la Dona de Terrassa, Casal Loiola Fundació Privada P. Martí Tusquets SJ, Català A Terrassa, Cooperativa Brotes, Coordinadora de Movimientos Sociales i Sindicals de Catalunya, Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca, Coordinadora Un altre món és possible Sabadell, Creart, Cristianisme al segle XX, Cristianisme i Justícia, CVX Comunitats de vida cristiana de Catalunya, DrapArt, Ecoconcern innovació social, Esplai Minuatx, Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), Federació d'Entitats Calàbria 66, Fem Sant Antoni, Feministes autoconvocades de Catalunya por Nicaragua, Foment Excursionista de Barcelona, Fundació Torre del Palau, Fundació Vidabona, Grup Suport con vos, La Independent (Agència de Notícies amb Visió de Gènere), La Intersindical, Món sense guerres i sense violència, Observatori DESCA, Plataforma per la Pau Lloret, Plataforma per la Pau, contra les guerres, OTAN NO de Catalunya, Psicologia sense fronteres Catalunya PSFC, Roda de la Pau de Sabadell, Secretariat d'entitats de Sans, Hostafrancs i al Bordeta, Sense fronteres Cornellà, Sindicat co.bas comissions de base, Taula de diàleg per la convivència i interculturalitat al Guinardó, Teixit de Dones Mataró, Userda9 cooperativa de consum responsable de 9 barris, USTEC•STEs(IAC)

Altres col·lectius impulsors arreu de Catalunya:

Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme, Coordinadora d'ONG pel Desenvolupament, la Defensa dels DDHH i la Pau de Tarragona Federació de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud de Catalunya