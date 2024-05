L’entitat veïnal del Barri Antic diu que hi ha més blocs en risc com el del Sobrerroca

L'Associació de Veïns del Barri Antic de Manresa alerta que hi ha més edificis amb risc d'ensorrament a la zona arran de l'incident que es va viure dilluns al bloc número 27 del carrer Sobrerroca, on van col·lapsar la teulada i el tercer pis. La presidenta veïnal, Anna Martínez, lamenta la manca d'inversió dels propietaris dels immobles deshabitats i demana al govern municipal que s'identifiquin els més vulnerables i que s'incentivi la seva rehabilitació. Per la seva part, l'Ajuntament recorda que aquest any s'ha dotat d'un protocol per mobilitzar l'habitatge buit i que s'està fent un estudi per comptabilitzar-los.

Martínez posa en relleu que hi ha molts edificis al barri que estan en una situació "similar o pitjor" del que es va esfondrar dilluns i lamenta "que només s'actuï d'urgència quan el risc d'ensorrament és evident". En aquest sentit, denuncia el fet que, per una banda, "s'estiguin invertint recursos a construir grans parcs d'habitatges als afores de la ciutat i, d'altra banda, es deixi degradar el barri, amb edificis que ja no són habitables". De fet, a Manresa hi ha hagut des del juny de l'any passat fins al març d'enguany 36 emergències per pisos en mal estat que han requerit intervencions, més de la meitat de les quals al centre històric.

La presidenta veïnal apunta que aquesta situació afecta directament els residents del barri, "que es poden veure afectats pel risc d'ensorrament dels edificis que tenen a la vora". Posa com a exemple l'ensorrament del bloc del carrer Sobrerroca, que ha obligat a desallotjar les tres famílies que viuen al bloc 25, l'adjacent a l'afectat. De forma temporal, s'allotjaran en cases de familiars o a l'alberg municipal fins que no es corrobori que no hi ha risc d'afectació en el seu immoble. "Cal estabilitzar els edificis en mal estat no només per afavorir que vinguin noves famílies al barri, sinó també per donar més qualitat de vida als veïns que hi viuen, que en molts casos són gent gran", destaca.

L'oposició critica l'estat dels edificis

L'esfondrament d'una part del bloc 27 del carrer Sobrerroca també ha generat diverses reaccions entre els grups polítics a l'oposició. El president del grup municipal de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, ha recordat que en reiterades ocasions el seu grup ha denunciat la preocupació per l'estat de les edificacions en aquest sector de la ciutat. "Hi ha edificis en mal estat que porten dècades sense intervencions de rehabilitació i exigim que es prenguin mesures en aquest aspecte", ha demanat Bacardit.

Qui també s'ha pronunciat és Fem Manresa, que ha criticat a través de la xarxa X (abans Twitter) que "durant dècades s'ha permès que el barri antic caigui cada cop més a trossos". El grup a l'oposició ha afegit en el seu tuit que "cal acabar amb la inacció política que posa en perill els veïns i dignificar tots els barris de Manresa".

Protocol per mobilitzar l'habitatge buit

L’Ajuntament va reconèixer recentment la preocupació per l’estat de l’habitatge al Centre Històric pel que fa al dèficit en la conservació d’alguns edificis de titularitat privada. Amb l’objectiu de revertir la situació, enguany el govern s’ha dotat d’un protocol per mobilitzar l’habitatge buit, incentivar el deure de conservació dels grans tenidors, atorgar ajuts per a la rehabilitació i resoldre els casos d’ocupacions irregulars. El document també preveu quantificar els habitatges buits més vulnerables.

