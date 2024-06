Detenen cinc menors a Manresa implicats en diversos robatoris amb violència i agressions grupals

Cinc menors han estat detinguts a Manresa com a presumptes autors d'una sèrie de robatoris amb violència, casos d'assetjament i agressions grupals a altres menors d'edat que van tenir lloc a la ciutat durant els darrers mesos. Segons han assegurat els Mossos, tots ells resideixen a Manresa, alguns estudien als mateixos instituts que les víctimes i solien amenaçar-les i intimidar-les a través de les xarxes socials. Tots els detinguts van passar a disposició de Fiscalia de Menors i la investigació segueix oberta per trobar altres implicats en els fets. Es creu que aquest grup podria estar al darrere de l'incident a la fira de les atraccions al polígon dels Trullols del passat 1 de juny.

Durant els últims mesos, els cossos policials han notificat diversos casos exercits per un grup de fins a set menors a la ciutat. Un dels fets va ser el passat 5 de maig quan un menor de 13 anys va ser agredit per un grup d'unes set persones també menors d'edat. El van seguir a la sortida de l'institut i un cop sol un dels membres del grup li va arrencar violentament una cadena que portava al coll i un altre el va colpejar a la cara. A més, un dels components del grup va gravar l'agressió.

En un altre cas, des del març de 2023, un menor de 14 anys va patir de forma reiterada amenaces, insults i agressions físiques per part d'un mateix grup de persones. Segons la víctima, un dia anava caminant pel carrer i un grup de menors se li va acostar i el van agredir. En una altra ocasió, el mateix grup el va envoltar, colpejar i li van robar diners que portava en efectiu. A més, també es van posar en contacte amb ell per telèfon i el van insultar i amenaçar. Fets similars es van anar repetint al llarg d'un any.

També, un altre menor de 14 anys va rebre amenaces i insults els últims mesos. Segons la víctima un grup de joves va intentar agredir-lo en més d'una ocasió a la zona on viu i a la sortida de l'escola. En aquest cas, van contactar amb la víctima a través de les xarxes socials per amenaçar-lo i intimidar-lo. A més a més, segons han detallat els agents de Mossos, els autors atemorien a les víctimes en què si els denunciaven les conseqüències serien pitjors, motiu pel qual els fets s'allargaven en el temps.

Les víctimes van acabar denunciant els fets experimentats i durant el procés d'investigació els mossos van poder esbrinar que es tractava del mateix grup de menors. Cinc d'ells, d'entre 14 i 17 anys, van ser detinguts entre el 5 i 7 de juny a Manresa com a presumptes dels fets pels agents de la Policia de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa. Tots ells formen part del grup que va estar assetjant i agredint aquests menors i també podrien estar relacionats amb un incident del passat 1 de juny a la fira de les atraccions que hi havia al polígon dels Trullols. En aquests fets van colpejar a dos menors que es trobaven a la fira.

La investigació continua oberta i no es descarta que puguin estar implicats en més fets. Tampoc es descarten més detencions d'altres menors implicats.