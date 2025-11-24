La Festa Infantil d'Els Trullols torna el 30 de novembre
L'emblemàtica celebració per als més petits de la casa arriba a la seva dotzena edició i inclourà actuacions de Màgic Pol i Jordi Callau
Regió7
Els Trullols Parc de Manresa serà un cop més el punt de trobada per a les famílies de la Catalunya Central amb la celebració de la dotzena edició de la seva emblemàtica Festa Infantil. L’esdeveniment tindrà lloc el diumenge 30 de novembre, d’11 del matí a 2 del migdia al recinte exterior dels Multicinemes Bages Centre, amb una oferta variada d’activitats gratuïtes pensades per a infants.
La Festa Infantil s’ha consolidat com una cita destacada gràcies a la qualitat i diversitat del seu programa. Els assistents podran gaudir d’un espectacle de màgia que portarà trucs sorprenents, il·lusions i participació amb el públic amb càrrec d’en Magic Pol, que actuarà a 2/4 de 12 del matí. Seguidament, serà el torn de Jordi Callau, que farà ballar i riure a grans i petits amb la seva energia inconfusible.
A més, la festa també ofereix totes aquelles activitats que l’han convertit en un referent any rere any. Jocs tradicionals, pintacares, tallers o inflables seran només algunes de les opcions que ompliran el recinte exterior dels multicinemes d’activitats per gaudir en família.
Com és ja habitual, hi haurà xocolata calenta i coca per a tothom, els organitzadors conviden a tothom a portar la tassa i la cullera de casa per aconseguir una festa més sostenible. Durant la jornada de diumenge, els establiments associats de restauració i oci, ofereixen promocions exclusives per gaudir d’un àpat en família o d’una tarda al cinema a un preu reduït. Consulteu a les xarxes socials d’Els Trullols Parc per aconseguir tota la informació.
Diversos establiments del parc comercial s’han sumat a la celebració amb descomptes i ofertes especials per al 15 de desembre fins a les 17 h. Els cinemes Bages Centre ofereixen un preu reduït de 6,20 € per a les sessions familiars d’abans de les 5 de la tarda per a nens i els seus acompanyants. A més, els restaurants i establiments de menjar del parc també han preparat ofertes irresistibles. Pans & Company proposa el seu menú «PANS AHORRO», que inclou entrepà, patates i beguda per només 6,95 €, mentre que El Farolillo ofereix un pack similar per 6,5 €. D’altra banda, McDonald’s regala un con petit per la compra d’un McMenú gran, ideal per les famílies amb nens. A més, Cube Esports també s’uneix a la jornada amb un 10% de descompte en els seus campus esportius de Nadal.
