Les protectores d’animals denuncien que a l'Estat s’abandona un animal de companyia, generalment gossos i gats, cada dos minuts. I molts d’ells acaben sent sacrificats, excepte a autonomies com Catalunya o Madrid, on s’ha prohibit específicament.

La Llei de Protecció Animal estableix una sèrie de normes per al tracte i i la cura dels animals, incloent el temps que poden passar sols a casa.

Segons la llei, els animals no poden estar sense supervisió durant un període prolongat de temps que pugui posar en perill la seva salut o el seu benestar.

Factors

És important tenir en compte que el temps que una mascota pot passar sola a casa depèn de molts factors, com la seva mida, l'edat, la salut, la personalitat i les necessitats individuals.

També cal ser conscients que si un animal està sol a casa per un període llarg és necessari assegurar-nos que té aigua fresca, menjar i un lloc adequat per fer les seves necessitats. I per descomptat, cal assegurar-se que la casa estigui a una temperatura adequada i que hi hagi prou llum natural.

A més, la llei estableix que els animals no han de ser confinats en espais petits o inadequats que no els permetin moure’s lliurement o exercitar-se adequadament. Això significa que, si un animal passa una gran quantitat de temps sol a casa, és important proporcionar-li un lloc adequat per jugar i moure’s.

Sense supervisió

En resum, la Llei de Protecció Animal espanyola estableix que els animals no es poden deixar sense supervisió durant un període llarg de temps que pugui posar en perill la seva salut o benestar.

Tenint en compte el tipus, la raça, l’edat i la personalitat, la quantitat màxima recomanable de temps que una mascota pot estar sola a casa com a màxim és de 8 a 10 hores al dia.

És per això que, si es planeja estar fora per més temps, cal considerar la contractació d’un cuidador o un servei de guarderia per a l'animal.