Les mascotes són la nostra salvació: ens fan companyia, ens obliguen a passejar, ens donen amor i només demanen un llit, menjar, amor i passar estones de joc i passeig amb elles. També hi ha mascotes que necessiten moltes menys cures, com els gats; els quals són molt independents i no ens necessiten tant i tampoc fa falta que els portem a passejar. Tot i que, això ja posat de moda. En aquest article t'explicarem que pot menjar la teva mascota, per què de segur que en més d'una ocasió has optat per donar-los menjar d'humà, oi? I maduixes; ho has provat? T'expliquem què passa si els hi dones.

Hi ha alguns aliments que poden ser bons per a ells, però altres no. Els animals tenen unes funcions intestinals diferents de les nostres i no tot el que és normal per nosaltres, pot no ser-ho per a ells en qüestions alimentàries.

Els aliments que no són pinso

Els aliments que podem donar a les nostres mascotes i els que no. Aquest dubte sempre ens acompanya perquè no tenim tots els coneixements necessaris per saber-ho. Hi ha persones que aconsellen donar-los menjar d'humans i d'altres consideren, totalment, el contrari. La realitat és que els gossos poden ingerir una gran quantitat d'aliments que habitualment mengem.

Els gossos mengen o no maduixes

Els gossos sí que poden menjar maduixes perquè són riques en fibra, vitamina C i antioxidants. És una altra de les fruites que poden menjar els gossos i, a més, és de les seves preferides. Són molt nutritives, però també àcides i amb un considerat contingut de sucres, així que no les utilitzis diàriament a la seva dieta. Dona-li només de 2 a 6 peces.

No hem d'oblidar que les fruites són riques en sucres, de manera que el consum d'aquestes ha de ser moderat.

Aportació de beneficis