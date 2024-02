Les nostres mascotes s'han de cuidar amb molta cura. Qualsevol producte no apte per a animals pot fer que la seva pell emmalalteixi o el seu sistema immunitari, entre altres. Així doncs, és molt important tenir en compte les recomanacions dels veterinaris i experts en la cura dels animals. Tot i això, sabem que molts són els que donen aliments d'humans als animals i no saben que els poden arribar a fer molt mal. Avui t'expliquem l'aliment amb el qual has de tenir més compte: pots arribar a haver de portar la teva mascota a l'hospital.

Els gossos no poden menjar qualsevol cosa i ni de bon tros a qualsevol hora ni la quantitat que li donem ha de ser arbitrària. Un gos pastor alemany i un llebrer, per exemple, no mengen el mateix, pel fet que les seves característiques no són iguals. Per això és recomanable acudir al veterinari per conèixer què menja cada raça i en quina proporció. Les mascotes no sempre ens fan més feliços Quantes vegades hem de donar menjar a un gos? Un dels elements a tenir en compte és conèixer si el gos té algun tipus d'al·lèrgia, ja que algun o alguns dels ingredients dels menjars que prenguin li poden causar alguna reacció. Depenent de l'edat, un gos menjarà més o menys vegades al dia. Així, poden ingerir aliments fins a quatre vegades diàries si tenen més de dos mesos d'edat i, en termes generals, dues vegades si l'animal té més de sis mesos. Els veterinaris consideren que no és una bona pràctica deixar-los el bol ple de menjar perquè mengin quan ells vulguin, ja que si l'omplim cada vegada que el buiden, diverses vegades al dia, potser se'l mengen en totes aquestes ocasions i no el senti bé. També és important donar-los beure, per a això és important tenir el bol amb aigua fresca i neta i tenir tant aquest recipient com el del menjar polits diàriament. Quins aliments no pot menjar un gos? Els veterinaris recomanen no donar xocolata als gossos, ja que pot ser tòxic per al seu organisme. La xocolata conté una substància que es diu teobromina, la qual aquests animals no metabolitzen bé. En cas que el teu gos hagi menjat xocolata, és millor comunicar-ho al veterinari perquè prengui les mesures necessàries al respecte. La carn crua tampoc se li posarà bé, així que evita donar-li'n.