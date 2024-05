Descobreix les fruites que poden ingerir els gossos

Alimentar correctament les nostres mascotes és fonamental per tal de cuidar el seu sistema immunitari, pelatge i pell, entre altres. Recordem que, l'alimentació és clau perquè el nostre pelut tingui energia i pugui gaudir d'estones impressionants al nostre costat. Donar-los fruita pot ser una bona opció, tot i que, hem d'anar amb compte perquè no totes són saludables per a ells. A més, l'alimentació dels gossos hauria de ser exclusiva per a ells: pinso. I no oferir aliments humans, però si els hi donem fruita pot estar bé, sempre que sapiguem què els hi donem.

Quina és la dieta apropiada per a un gos?

La dieta apropiada per a un gos ha d'incloure proteïnes d'alta qualitat, greixos saludables, vitamines, minerals i carbohidrats en quantitats moderades. Explicarem què aporta cadascun d'aquests elements a l'animal i com incloure'ls:

Proteïnes: són essencials per al creixement i el desenvolupament muscular dels gossos . Busca aliments que continguin bones fonts de proteïna animal com el pollastre, el gall d'indi, el xai, la vedella o el peix.

són essencials per Busca aliments que continguin Greixos saludables: els greixos són una font concentrada d' energia per als gossos i són essencials per a una pell i un pelatge saludables. Busca aliments que continguin àcids grassos omega-3 i omega-6, que es troben a l'oli de peix, l'oli de llinosa i l'oli de coco. Evita els greixos saturats i trans, que poden contribuir a problemes de salut com l'obesitat i les malalties cardíaques.

els greixos són una font concentrada d' Busca aliments que continguin que es troben a l'oli de peix, l'oli de llinosa i l'oli de coco. que poden contribuir a Carbohidrats moderats : tot i que els proporcionaran energia, han de ser consumits amb moderació. És bo que s'incloguin carbohidrats complexos com l'arròs integral, la civada i l'ordi, en lloc de carbohidrats refinats com el blat de moro o el blat. Els carbohidrats també poden provenir de fruites i verdures, que proporcionen fibra i nutrients addicionals.

: tot i que els proporcionaran energia, han de ser consumits amb moderació. Els carbohidrats també que proporcionen fibra i nutrients addicionals. Vitamines i minerals: són essencials per al funcionament adequat de l'organisme d'un gos. Assegureu-vos que el vostre gos tingui accés a aigua fresca en tot moment per mantenir-se hidratat.

Fruites segures i saludables per a gossos

Introduir el nostre gos al món de les fruites és una gran idea, però cal tenir en compte que no totes són apropiades i que cal seguir una sèrie de pautes per evitar problemes estomacals o reaccions adverses. A continuació, t'expliquem quines són algunes de les fruites més segures i saludables que pots incloure en la dieta del teu gos:

Pomes

Les pomes són una excel·lent font de fibra, vitamines i antioxidants. No obstant això, assegura't de retirar les llavors i el cor, ja que contenen petites quantitats de cianur, que poden ser tòxiques per als gossos. Les pomes també són útils per ajudar a netejar les dents del teu gos i refrescar-ne l'alè.

Plàtans

Els plàtans són una llaminadura deliciosa i nutritiva per als gossos. Són rics en potassi, fibra i vitamines, i poden ajudar a regular la digestió de la teva mascota. Tot i això, a causa del seu alt contingut de sucre, s'han d'oferir amb moderació per evitar problemes de pes i salut dental.

Maduixes

Les maduixes són una opció refrescant i baixa en calories per als gossos. Són riques en vitamina C, fibra i antioxidants, que poden beneficiar la salut cardiovascular i la funció immunològica de la teva mascota. Recordeu treure la tija verda abans d'oferir-les al vostre gos i sempre rentar-les bé per eliminar qualsevol residu de pesticides.

Quines fruites no pot menjar un gos?

Algunes fruites poden ser perjudicials o tòxiques per als gossos i s'han d'evitar a la dieta. Exemples de fruites que no s'han d'oferir als gossos inclouen raïms, panses, alvocats i certes fruites de pinyol com el préssec i la pruna. Aquestes fruites poden causar problemes digestius, intoxicació i, fins i tot, dany renal als gossos.