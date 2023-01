Calders restaura la muralla del castell i fa noves excavacions al seu entorn

Calders acaba d’enllestir una nova fase dels treballs de rehabilitació que està duent a terme, des de fa més de cinc anys, a les restes del castell del municipi. Les darreres actuacions que s’hi han dut a terme s’han centrat en la restauració de la muralla i l’excavació arqueològica del seu entorn. També s’han instal·lat plafons informatius en diferents punts del conjunt medieval.

Les restes del castell de Calders han fet un pas més cap a la seva consolidació amb la restauració de la muralla. Segons l’alcalde de Calders, Eduard Sànchez, la recuperació de les restes s’ha fet de manera que la intervenció es noti el mínim possible «relligant amb morter de calç». També s’ha excavat l’entorn de la muralla que, segons Sànchez, «ha tingut diferents fases constructives i, fins que no s’excavi tot, es fa difícil d’interpretar». Els treballs hi han identificat un portal i un paviment de morter de calç. Aquesta nova fase d’obres s’ha pogut tirar endavant majoritàriament amb una aportació dels fons Leader.

Els treballs per rehabilitar el castell, que està documentat des de l’any 965, van començar el 2017

Recentment, també s’ha dut a terme una part de la museïtzació del conjunt, amb un ajut de la Diputació de Barcelona, que ha inclòs quatre cartells informatius, que expliquen amb detall diferents elements de l’entorn de la fortificació, com la casa senyorial o les restes es l’església del segle XI. Els treballs al castell, que han permès «endreçar i fer més visitable» el conjunt, continuaran amb noves excavacions arqueològiques quan el consistori disposi del finançament necessari.

Més de 5 anys de treballs

Aquesta ha estat una nova etapa en els treballs de rehabilitació del castell que promou l’Ajuntament de Calders. Abans d’iniciar la recuperació que s’ha fet ara de la muralla, el 2021 les actuacions es van centrar en l’excavació arqueològica i la consolidació de les restes de la casa senyorial, al peu de la torre i posterior al castell, que està datada entre els segles XV i XVII.

L’excavació arqueològica de la casa noble, que pertany a l’època baix medieval, va permetre documentar dues etapes constructives: la inicial, que dataria del segle XV, i una reforma que s’hauria fet entre aquest segle i el XVII. Els treballs van permetre identificar alguns elements com la porta i l’escala d’accés al primer pis, cosa que evidenciaria que es tractava d’un edifici d’almenys dues plantes o dues plantes i golfes. A banda de l’excavació, també es va fer la consolidació de les restes.

Els treballs per rehabilitar el castell, que està documentat des de l’any 965, van començar el 2017 amb la consolidació de les restes de la torre mestra i la muralla perimetral. En una segons fase de treballs es van fer noves excavacions i també es va completar la millora de l’entorn de les restes de l’església romànica del segle XI, que està fora del recinte de la fortificació, i que s’havia posat al descobert en una campanya anterior. L’objectiu és museïtzar aquest espai, ubicat al cim d’un turó, i convertir-lo en un mirador sobre la vall del riu Calders.

Les diferents fases de rehabilitació de les restes del castell tenen per objectiu garantir la conservació del conjunt medieval, que és l’origen del municipi, i convertir-lo en un atractiu turístic.