La pastisseria Àger de Moià ha obtingut un nou reconeixement internacional en la que és la seva gran especialitat, la xocolata. En concret, s’ha distingit una de les seves creacions, la rajola de xocolata negre Uganda 73% BIO, amb el seu primer bronze dels International Chocolate Awards. El premi s’ha proclamat en una gala celebrada aquest any a València, després d’una tria entre milers de mostres de creadors de diferents països. En concret, segons explica el seu propietari, el mestre xocolater Miquel Viñolas, en el seu cas va fer l’enviament a Florència, on a finals de febrer «es va fer una primera tria per un nombrós jurat de l’International institute of chocolate and Cacao tasting», i després les finalistes van ser valorades pel jurat dels guardons. Viñolas detalla que la rajola Uganda 73% BIO va obtenir una nota de cata de 86.6 i que es tracta d’una rajola «de xocolata negra amb un gust que es pot definir com notes de canyella i taronja caramelizada, tot i estar feta només de xocolata».

Aquest guardó se suma als de caràcter internacional que ja ha acumulat l’establiment en els últims tres anys. Pastisseria Àger ja va ser guardonada amb 3 plates i 4 bronzes als mundials de la Academy of chocolate de Londres, els anys 2021 i 2022, Amb rajoles com Ecuador 77%, xocolata blanca torrada, xocolata amb llet de cabra Perú 55%, obtenint així premis en les dues màximes competicions de xocolata a nivell mundial. També suma dos premis fava de cacau com una de les 50 millors pastisseries de Catalunya. Aquesta petita pastisseria va obrir portes l’any 2008 ubicada al cor de Moià i és de les poques que es fabrica tota la xocolata des de la fava de cacau, amb una producció que només es pot comprar a la mateixa botiga. Viñolas destaca que «la producció és petita i per això som l’únic guardonat en aquest tipus de competicions que no ven per Internet ni fa enviaments. Un fet que a l’estranger impacta una mica». El mestre xocolater subratlla que el que segueixen és «un procés totalment artesà, en el qual trio les faves de cacau a mà, les torrem i les molem en un molí de pedra de granit durant dos o tres dies per acabar obtenint aquest petits tresors». De fet, a la part posterior de cadascuna de les tauletes de la vintena de varietats que elaboren i venen ho expliquen ben clar. «Nosaltres triem, torrem, trenquem, espellofem, conxem i temperem les faves de cacau en petits lots. Emmotllet i empaquetem a ma cada tauleta de xocolata. Amb cacau d’alta qualitat i treballant amb molta cura ressaltem els matisos originals de cada collita i fem que cada lot sigui un producte únic». Miquel Viñolas es va formar a l’escola d’Hosteleria Hofmann, passant per restaurants amb estrellat com l’ÀBaC, el Racó d’en Freixa, i obradors de pastisseria com Oriol Balaguer o Alain Chartier, a França.