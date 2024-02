Moià posarà barrera al pàrquing sota el CAP per regular-ne l’accés com una zona blava

L’Ajuntament de Moià té previst implantar aquest primer trimestre de l’any el dispositiu per poder realitzar un control adequat de l’aparcament soterrat de la plaça del CAP, que va posar en servei fa poc més d'un any i que al llarg d’aquest temps ha funcionat amb accés lliure (tot i que a les nits es tanca), amb limitació de temps però sense pagament. El pas que ha de materialitzar el consistori i que ja té aprovat és la implantació dels mecanismes (barrera de control d’entrada i sortida amb dispensació de tiquet, màquina de pagament, càmeres lectores de matrícula...) perquè pugui fer plenament el servei de pàrquing, tot i que el plantejament des del punt de vista d’utilització i de cost per a l’usuari és que sigui «com una zona blava», segons ha detallat Xavier Bach, regidor de Mobilitat.

Bach ha posat en relleu que al llarg d’aquest primer any l’equipament s’ha consolidat com a referència d’espai d’aparcament per accedir al centre del poble, la qual cosa s’ha traduït en una «descongestió» del nucli urbà. I que, tot i que no en tenen dades concretes (precisament perquè no hi ha els mecanismes d’entrada i sortida que pròximament permetran també fer-ne el registre), sí que se n’ha constatat «una elevada utilització continuada, amb alguns pics en què fins i tot s’ha arribat a omplir, com ara per la festa major o durant les passades festes de Nadal, però alhora garantint gairebé sempre que qui vulgui utilitzar-lo hi trobarà lloc».

Així, un cop s’instal·lin i es posin en marxa tots els elements de control, el plantejament (emparat amb una ordenança ja aprovada, la de prestació del servei d’aparcament públic del pàrquing soterrat) és que una norantena de les 135 places (n’hi ha 8 més de càrrega elèctrica i 4 per a minusvàlids) siguin específicament per a l’estacionament rotatori, que oferirà dues primeres hores gratuïtes, i a partir de la tercera tindrà un preu (per a un cotxe) d’1,50 euros l’hora.

A més a més, segons ha detallat Xavi Bach, es destinaran 44 places a aparcaments de pupil·latge, és a dir, que se’n podrà fer un lloguer temporal. Amb tres modalitats: un abonament mensual per disposar de la plaça les 24 hores del dia amb un preu (al mes) de 50 euros; un altre per a ús diürn (entre les 8 del matí i les 8 del vespre) amb un cost de 30 euros al mes; i un tercer d’ús nocturn (de 8 del vespre a 8 del matí) amb un preu de 25 euros mensuals. La sol·licitud d’abonaments s’haurà de tramitar a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a l’ajuntament. També hi haurà una taula de tarifes per a la utilització de les places de recàrrega de vehicles elèctrics.

El fet de poder-hi regular l’accés permetrà també tancar el pàrquing a la nit, però que s’hi pugui aparcar encara que l’hora de marxar sigui més enllà de l’horari de tancament. És a dir, hi haurà una franja d’obertura general, però si el cotxe és a dins es podrà treure en qualsevol moment, i els que en tinguin abonament podran entrar-hi o sortir-ne a l’hora que ho necessitin.

Xavier Bach ha explicat que, quant al plantejament econòmic, «la idea no és recaptar, sinó que l’objectiu essencial és que amb l’ingrés dels tiquets es pugui cobrir el cost de manteniment. En definitiva, que l'ús i l'usuari en mantinguin el cost». I posa en relleu que es tracta d’un servei que «volem que ajudi especialment el comerç local que tenim al centre del poble».

Bach destaca d’aquest equipament posat en servei ara fa poc més d’un any que «la gent s'ha acostumat a utilitzar-lo, de manera que quan va al centre o ve a Moià des d’altres municipis de l’entorn ja hi va directe», la qual cosa ha restat «molt trànsit que tècnicament s’anomena d’agitació. Tot aquell que anava circulant pel mig del poble per mirar de trobar aparcament. Ara ja saben on n’hi ha. Ems ha ajudat molt a descongestionar». I el fet de disposar-ne, tal com va informar Regió7 el novembre passat, ha permès també emprendre mesures de restricció de trànsit a una part del nucli antic i eliminar aparcament d’alguns carrers.

El regidor també ha explicat que al llarg d’aquest any l’Ajuntament també haurà d’emprendre una actualització del pla de mobilitat, «perquè en el vigent aquest aparcament encara no funcionava, i el fet que ara en disposem ens dona una altra oportunitat de repensar, per exemple, si cal reajustar algun sentit de circulació. Per exemple, revisar la mobilitat que ens genera l’entrada i sortida d’aquest pàrquing i si això ens ha de fer introduir algun canvi». El pàrquing disposa de tres plantes, una de les quals de moment no es va habilitar amb places d'aparcament, però està preparada per si en un futur és necessari ampliar-ne el nombre.

És un equipament, l'obertura del qual, més enllà de la seva funcionalitat, tenia una càrrega simbòlica. Va ser una de les obres fallides de la societat municipal MoiàFutur, juntament amb la construcció del CAP i l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Es va estrenar el desembre del 2022 després d’un llarg periple judicial i burocràtic que l’havia deixat en desús durant anys. I és que, aquest equipament ja el va desenvolupar l’antiga societat municipal MoiàFutur, però va acabar fent fallida i el projecte va quedar aturat. Més tard, i després d’un llarg procés amb un concurs de creditors, finalment l’Ajuntament el va poder adquirir i reprendre’n la proposta de funcionament.