Moià amplia el pressupost de Can Comadran mentre espera els nous terminis

L’Ajuntament de Moià ha modificat el projecte de rehabilitació de Can Comadran, la licitació del qual es va declarar deserta el mes de desembre passat, per actualitzar el pressupost que havia quedat desfasat a causa de l’increment de preus dels materials. Després de l’actualització, l’equipament té un preu de sortida a 4,3 milions d’euros, prop d’un 25% més que el pressupostat inicialment, que era de 3,4 milions. Aquesta modificació s’ha fet a l’espera que el govern central ampliï el termini d’execució de les obres, que tenen com a data límit el pròxim 30 de setembre, per no perdre la subvenció d’1,4 milions d’euros dels fons europeus Next Generation, amb la qual es preveu finançar bona part del projecte.

Els treballs que han de convertir l’antiga fàbrica tèxtil de Can Comadran en un equipament multifuncional costaran més del que estava previst. Després que la licitació de les obres quedés deserta, l’Ajuntament de Moià va aprovar en el darrer ple municipal una reforma del text del projecte bàsic i executiu, que s’ha centrat a actualitzar el pressupost amb un increment del 24,62%. Amb aquest canvi, l’equipament ha passat de tenir un preu de sortida de 3.455.230 milions d’euros als 4.306.012,64 euros actuals. L’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, va explicar durant el ple que el pressupost havia quedat «desfasat» a causa de «l’increment del preu dels materials».

La modificació del text es va aprovar amb 9 vots a favor, els 8 de l’equip de govern d’ERC i el del PSC. Els tres regidors de Junts, que fins ara s’havien abstingut en totes les votacions referents al projecte hi van votar en contra per l’important increment de preu. La regidora de la CUP, per la seva banda, es va abstenir. Aquesta setmana s’ha iniciat el termini de 30 dies hàbils per examinar el projecte i formular les al·legacions pertinents. Posteriorment, es tornarà a obrir la licitació pública del projecte.

Pel que fa als terminis, l’ajuntament es troba a l’espera de la seva modificació per part del Ministeri d’Hisenda per a l’execució dels treballs, ja que el projecte s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i compta amb una subvenció d’1.416.566 d’euros dels fons Next Generation, un instrument de finançament de la Unió Europea. Segons Guiteras, l’ampliació del termini per no perdre la subvenció «s’està negociant a Madrid i, en principi, va ben encaminada, però encara no tenim la resolució». Tot i això, els tràmits segueixen els seus passos amb l’objectiu de poder licitar l’obra de nou que, un cop iniciada, es preveu que tingui una durada de 12 mesos.

L’Ajuntament de Moià va aprovar el novembre passat el projecte perquè l’antiga fàbrica tèxtil de Can Comadran recuperi la funció de dinamització social i econòmica que va tenir amb la creació d’un nou edifici multifuncional amb espais per a la formació i l’emprenedoria. El projecte es va obrir a licitació amb un pressupost de 3,4 milions d’euros i un termini d’execució d’11 mesos. El consistori va declarar deserta la licitació perquè no es va presentar cap oferta en el termini d’exposició pública en considerar que el termini d’execució, que tenia com a data límit el 30 de setembre del 2024, era molt just. Davant d’això, i per intentar salvar la subvenció atorgada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el consistori va iniciar les gestions pertinents per demanar una pròrroga.

Un edifici multifuncional

El projecte preveu convertir el complex tèxtil en un equipament multifuncional, que constarà de sales multi usos per esdeveniments culturals i socials i espais per empreses de sectors locals emergents. El projecte de rehabilitació de Can Comadran contempla intervenir en una superfície de 2.267 metres quadrats i preservar elements patrimonials històrics com la caldera, els motors i la xemeneia.

Actualment, el complex, que va tancar el 1978, està situat en una zona residencial on es concentren diferents equipaments municipals lúdics i esportius. Segons apunta el projecte, el nou equipament està pensat per fomentar la formació, l’emprenedoria i la dinamització social al nucli urbà de Moià.