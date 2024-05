Moià consolida les parts més febles de l’església a l’espera d’una actuació global

A l’església de Santa Maria de Moià, un dels exponents més importants del barroc neoclàssic català dels segles XVII i XVIII, s’hi ha completat una primera intervenció de consolidació en la qual s’ha afrontat la rehabilitació de punts que es va determinar que, per l’estat de deteriorament que presentaven, eren especialment sensibles: el conjunt de teulades i la part més alta del campanar.

Una actuació que permet donar un respir al procés de preservació del temple, ja que el que s’ha resolt és el que es va determinar que requeria més urgència, però que es vol que tingui continuïtat. La voluntat del bisbat de Vic i de la parròquia és poder disposar d'un pla director per a la restauració integral del temple.

El que s’hi ha enllestit és l'execució del projecte de reparació de teulades de l'església i consolidació del coronament del campanar, per un import de gairebé 300.000 euros. S'han reparat i sanejat completament els més de 1.800 metres quadrats de teulada del temple, s'han reparat totes les cornises i barbacanes, s'han consolidat els arcs del coronament amb injecció de morter de calç, s'ha sanejat mínimament la coberta del campanar i s'ha renovat la instal·lació del parallamps. Les obres les ha executat l'empresa moianesa Excavacions Padrisa.

Una grua que es va utilitzar per als treballs de rehabilitació / A. M.

Com es deia, es tracta de la primera intervenció d’envergadura de tot un seguit d’actuacions que afecten el temple, i que han de resoldre els principals problemes detectats en una diagnosi que es va fer de l’edifici. Respon a una revisió completa que es va fer de tot el temple, a càrrec d’un arquitecte especialitzat contractat per la diòcesi de Vic arran de les problemàtiques que hi van detectar ja fa tres anys els impulsors de l’entitat Amics del Campanar de Moià, que es va crear fa uns mesos amb l’objectiu de vetllar per la conservació del temple. Després d’aquell avís, tècnics del bisbat, de l’Ajuntament i del departament de Cultura, van visitar l’església per fer una primera comprovació del seu estat, i la problemàtica estructural detectada en la coronació, les cobertes i el campanar, es va acabar de confirmar amb l’anàlisi de l’arquitecte contractat per la diòcesi, fet que va motivar la intervenció que s’està fent ara.

Entre les principals deficiències detectades hi havia diverses inestabilitats al coronament del campanar amb un possible risc per a l’estabilitat d’aquesta part de l’estructura, que es troba a més de 45 metres d’alçada sobre el nivell dels carrers. Hi havia deformacions en el sistema d’arcs del coronament, algunes juntes entre dovelles estaven unides aparentment només amb falques de ferro; i els contraforts que apuntalaven els arcs entrecreuats també presentaven deformacions vinculades a arrels de vegetació. Així mateix, les teulades estaven greument degradades pels corriments de teules, i hi havia filtracions d’aigua, que és en el que s’ha actuat per deixar-ho resolt.

Els prop de 300.000 euros de cost que tenien aquest conjunt d’intervencions s’ha pogut cobrir amb ajuts públics gràcies al conveni signat mesos enrere entre la parròquia de Santa Maria de Moià, el Bisbat de Vic, i l’Ajuntament de Moià, i que ha permès disposar de fons públics per sufragar les obres necessàries. En aquest cas, més de la meitat del cost (155.000 euros) provenia de l’Ajuntament a través d’una subvenció de la Diputació, mentre que el departament de Cultura de la Generalitat n’hi aportava gairebé 90.000. La resta provenia del Bisbat i de la mateixa parròquia.

