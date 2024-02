Mantenir un vehicle en bon estat porta feina. Has de portar-lo cada cert temps al teu taller de confiança per fer-li una revisió si has de fer un viatge llarg, has de controlar els nivells d'oli, els filtres, els neteja parabrises i les rodes, entre altres elements. Hi ha alguna d'aquestes revisions que les pots fer tu mateix. Avui t'explicarem com cuidar les teves rodes, ja que la teva seguretat al volant, depèn molt d'elles. Qualsevol defecte, desgast, punxada o portar les rodes massa o poc inflades, podria desencadenar en una tragèdia. Així doncs, presta atenció que t'explicarem què has de mirar per saber com estan les teves rodes: el punt vermell.

Per poder revisar les rodes a fons i ser conscients de la importància que tenen en la nostra seguretat, les hem de conèixer a fons, fins als detalls que poden semblar més insignificants, com el famós punt vermell. Si mai no has sentit a parlar d'aquest punt, t'expliquem per a què serveix i per què hauries d'assegurar-te que és al seu lloc.

Quan cal canviar les rodes?

Sovint descuidem els pneumàtics del cotxe per mandra o per mer desconeixement, i això pot desembocar, moltes vegades, en una punxada. Els pneumàtics, en general, compten amb un testimoni que t'ajudarà a saber quan estan més desgastats del que pertoca, però amb una simple ullada podràs adonar-te de si el dibuix està més desgastat del normal.

En general, els pneumàtics s'han de canviar cada 10 anys, ja que el seu estat empitjora amb el pas del temps. Tot i això, és recomanable que cada 5 anys els revisi un professional, per saber si és segur o no circular-hi o si, fins i tot, s'han arribat a deformar amb el temps. Aquí t'expliquem tot el que has de saber.

Revisar la pressió dels pneumàtics

Segons els experts, el més recomanable és que els conductors revisin la pressió dels pneumàtics del cotxe almenys una vegada al mes, però fer-ho cada 15 dies seria el més idoni per no emportar-te ensurts.

És recomanable que reviseu la pressió quan els pneumàtics estan freds (almenys dues hores després del viatge més recent) per corroborar que la pressió s'adapta a les recomanacions del fabricant. Si no teniu a mà el manual d'instruccions, normalment, podeu trobar les pressions d'inflat recomanades a la porta del conductor, del passatger o a la tapa del dipòsit.

El punt vermell

És possible que alguna vegada ja n'hagis sentit a parlar o que, fins i tot, l'hagis vist a les teves rodes, però si no és el cas, t'expliquem per a què serveix. El punt vermell no és cap desperfecte o taca de pintura, es tracta d'una cosa que els fabricants han posat a consciència a les rodes amb un objectiu concret. Es tracta d'un senyal necessari per poder dur a terme el procés d'aparellament entre el pneumàtic i la llanta.

Així, cadascuna de les parts de la roda (pneumàtic i llanta), tenen el corresponent punt vermell. En el cas del pneumàtic, assenyala el costat menys pesat d'aquest, mentre que el punt vermell que trobis a la llanta mostra el costat que pesa més. En fer-los coincidir, l'equilibratge de les rodes serà molt més senzill i eficient a l'hora de circular amb el cotxe.