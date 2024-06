Polestar perd mercat i valor a la borsa a conseqüència dels aranzels nord-americans

La marca de vehicles Polestar està en una situació crítica. I és que, el mercat nord-americà ha apujat els impostos envers la importació, arribant fins a un 102,5%, del 27% que hi havia anteriorment. Aquesta pujada tan notòria, està provocant una greu problemàtica a la firma del grup Geely.

“És una cosa erràtica pujar, d'un dia per l'altre, els aranzels en un 100%" Thomas Ingenlath, conseller delegat de Polestar

Tot i que, molts poden no veure el problema per a la marca, perquè, nascuda de Volvo, la seva seu és a Suècia, cal recordar que Polestar té gran part de la seva producció a la Xina. De fet, el Polestar 2, el model que més fabrica, s'acobla al país asiàtic, així com el nou Polestar 4, un SUV compacte que ha de ser la gran carta de la firma al mercat.

En aquest sentit, els nous impostos recauen sobre tots dos models, claus per a la seva estratègia a llarg termini. Si a aquest fet sumem que a Europa es plantegen imposar nous aranzels i que als Estats Units també es gravaran les matèries primeres necessàries per a la fabricació de cotxes, com l'alumini o els microxips, la situació empitjora encara més.

Globalitzar-se o morir

En aquest sentit, Ingenlath admet que la seva marca, que pertany al grup xinès Geely, depèn en gran manera del país asiàtic i, per això, ja fa tres anys que està invertint en les seves activitats fora de la Xina, per evitar que, mesures com aquestes, no els afectin tant. Entre altres accions, la companyia ha confirmat que el Polestar 3 es produirà, a més de la Xina, a la planta de Volvo a Carolina del Sud i que, a partir de mitjans de l'any que ve, el Polestar 4 també s'acoblarà fora de la Xina, en aquest cas a Busan, Corea del Sud, a la planta de Renault Korea Motors. De fet, inicialment tota la producció del Polestar 4 a Corea es destinarà al mercat nord-americà. En el futur, amb l'arribada del Polestar 7, la firma sueca també espera produir a Europa.

Inglenlath reconeix que diversificar la producció dels seus models permetrà defensar-se dels impostos dels Estats Units, així com de possibles accions de la Unió Europea. Tampoc no s'oblida, amb aquesta estratègia, que la Xina segurament respondrà amb aranzels a vehicles europeus i nord-americans, per la qual cosa mantindrà gran part de la seva producció al gegant asiàtic.

Amb tot, en la recent presentació del Polestar 3 i el Polestar 4 a Espanya, Ingenlath va demanar que “si no hi pot haver lliure comerç, almenys que sí que hi hagi comerç just”.

En problemes

Polestar va tancar el 2024 amb 54.600 lliuraments a tot el món, cosa que va suposar un 6% més sobre els resultats del 2023, encara que també es va quedar curt d'un objectiu que rondava les 60.000 unitats. Tot i que, la diferència va ser de poc més de 5.000, cal mirar més enllà i veure que la firma sueca està patint com ningú l'alentiment del mercat elèctric a tot el món, fins i tot, més que altres firmes com Tesla, de molt més volum tot i ser la seva oferta únicament elèctrica.

POLESTAR SPACE BCN / POLESTAR

D'aquest total, 10.432 unitats es van matricular als Estats Units, i el segon trimestre, amb 3.500, el millor de l'any, i l'últim, amb 1.833, el pitjor. En els primers quatre mesos del 2024, només s'han matriculat al país nord-americà 1.000 unitats, una baixada respecte a les 2.999 del primer trimestre del 2023, que s'ha traslladat al mercat global, on va lliurar només 7.200 unitats, un 40% menys. A aquest ritme, aquest any es quedaria amb aproximadament 29.000 unitats venudes, gairebé la meitat que el 2023.

Polestar perd gairebé el 100% del seu valor a la borsa

A tot això cal sumar-hi que encara no ha pogut comunicar el seu balanç econòmic del 2023, cosa obligatòria per a les companyies que cotitzen a la borsa -al Nasdaq novaiorquès si és el cas-; així doncs, des de la borsa ja han respost amb una notificació d'incompliment de la normativa. Tot i això, les accions de Polestar continuaran cotitzant a Nasdaq mentre l'empresa compleixi altres requisits de llistat. Polestar té un termini de 60 dies per presentar un pla de compliment. Si el pla és acceptat, podria rebre fins a 180 dies addicionals per regularitzar la seva situació, és a dir, fins a l'11 de novembre del 2024. Pel que fa al balanç econòmic, esperen anunciar-ho a finals d'aquest mes.

En conseqüència de tot això, Polestar s'ha desplomat a la borsa durant l'últim any. Des de l'11 de juliol de 2023, la data amb la seva cotització més alta en els últims 12 mesos, el seu valor ha caigut un 80,52%, passant dels 0,75 dòlars als 0,15 dòlars en què cotitza al moment de la redacció d'aquest article. Polestar no aconsegueix superar el dòlar per acció des del 3 de març del 2023 i, si comptem des de la data de la seva màxima cotització, els 5,46 dòlars del 19 de novembre del 2021, la caiguda és del 97,25%.