Peñarroya: «Que els aficionats no dubtin en renovar l'abonament, perquè s'ho passaran bé»

Regió7

El Baxi Manresa ha iniciat els entrenaments de pretemporada aquest dilluns encara amb la plantilla incompleta. Aquest dimarts arriben Justin Doellman i Ryan Toolson. Faltaran Cady Lalanne i també Alex Renfroe, que es troba jugant la lliga de Puerto Rico. Aquest dilluns al matí, s'han fet les revisions mèdiques a la seu de Prevint. La novetat ha estat Marko Lukovic, un dels darrers fitxatges. També hi eren Dani García i Álex Mazaira, que seran cedits al Levitec Osca i al Zornotza, de LEB Or i Plata, respectivament. La resta de jugadors, amb els de l'any passat, Lundberg, Gintvainis, Jou, Sakho i Álvaro Muñoz, a més de Pere Tomàs, ja s'han exercitat a la pista del Nou Congost. Dimarts hi haurà les revisions de Doellman i Toolson i dimecres al migdia es farà la presentació oficial de l'equip a la seu de Mútua Intercomarcal de Manresa.