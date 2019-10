ENQUESTA: Està d'acord amb la vaga d'universitaris?

Agència Catalana de Notícies

Una trentena d'estudiants han fet barricades a totes les portes de la UPC de Manresa, la nit de dilluns a dimarts, per impedir-hi l'accés, ha pogut confirmar Regió7. L'objectiu és visibilitzar que s'han afegit a la convocatòria de vaga indefinida del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) a les universitats catalanes en resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. Els Mossos hi han anat al matí avisats pels alumnes que volien entrar però no han actuat. En aquest vídeo, diferents alumnes de la UPC de Manresa opinen sobre si estan d'acord o no amb la vaga.