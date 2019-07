Les 10 millors sèries per veure aquest estiu

Regió7

Hi ha sèries de tot tipus, terror, suspens, comèdia, acció... però n'hi ha algunes que estan marcades per l'època de l'any. Per això et portem aquest rànquing de les 10 sèries indispensables que has de veure si vols estar al dia en les converses. Des de sèries espanyoles que ho "estant petant" com "La Casa de Papel" fins a drames aclamats per la crítica com "Chernobyl", passant per l'exitosa "Strabger Things" que ha estrenat la seva darrera temporada i que promet ser la més intensa, ja que tenen un pressupost molt més elevat.