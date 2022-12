El Campi qui Jugui torna, aquest Nadal, als seus orígens: al Palau Firal de Manresa, on es va celebrar per primera vegada el 1985. El Saló de la Infància i la Joventut se celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener, i tindrà com a eix temàtic l’univers.

Des del 2013 s’havia celebrat al complex del Vell Congost, però l’activitat esportiva que s’hi desenvolupa fa difícil compaginar-ho amb el certamen. Els dos últims anys s’havia fet a l’Anònima per controlar aforaments. Ara, ja sense restriccions, El Campi qui Jugui recuperarà la diversitat d’activitats i el seu format tradicional posant en valor conceptes com la participació, la companyonia i la integració. Estarà obert de les 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre tret del dia de Cap d’Any, que tancarà portes a les 8 del vespre.