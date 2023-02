L'actriu estatunidenca Raquel Welch, recordada per films com "One Million Years B.C." i per ser una icona sexual de la dècada dels seixanta, ha mort aquest dimecres als 82 anys després d'una malaltia.

La família de Welch ha confirmat el decés al portal de les celebritats TMZ i va assegurar que la mort s'ha donat després que l'actriu patís "una malaltia breu" de la qual no s'han donat més detalls. Filla d'un enginyer bolivià que es va mudar als Estats Units, Raquel Welch va néixer a Chicago en 1940. El seu camí en la indústria de l'entreteniment va començar de la mà d'Elvis Presley amb un petit paper en "Roustabout" (1964) i més tard obtindria treballs amb més pes en films com "Fantastic Voyage" (1966). La seva carrera va enlairar amb l'aventura de "One Million Years B.C." (1966). La imatge de Welch i el seu icònic bikini va afermar el seu estatus de "sex-symbol" en una cinta el pòster promocional de la qual va passar a la història del cinema. La seva bellesa i potencial eròtic va ser aprofitat per la indústria, que va crear per a ella un dels sobrenoms més masclistes que es recorden a Hollywood: "El cos". L'actriu també va ser part de títols com "Lady in Cement" (1968), al costat de Frank Sinatra i algunes de les seves cintes més recordades són el western "Hannie Caulder" (1971) i "Fathom" (1967).