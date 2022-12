A l'estiu preferim els plans passats per aigua i a l'hivern les activitats passades per neu i gel. Per aquest motiu, alguns municipis de la regió central aprofiten les festes nadalenques per treure a lluir les seves pistes de gel. Apunta't les següents opcions per gaudir del Nadal sobre patins.

MANRESA Fins al 15 de gener, a la plaça Sant Domènec. Dies escolars, de 17 a 21 h. Caps de setmana, festius i vacances escolars, d'11 a 21 h (últim torn a les 20.30 h). Dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, d'11 a 20 h (últim torn a les 19.30 h). Les visites escolars seran als matins prèvia reserva a ubicmanresa@ubicmanresa. com. Entrades: 7 euros. Fins a un 100% de descompte comprant al comerç local. Organització: Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i Manresa + Comerç. Col·laboració: Ajuntament de Manresa. SANT FRUITÓS DE BAGES Fins al diumenge 22 de gener, a la plaça Onze de Setembre. Horaris: de dilluns a dijous, de 17 a 21 h. De divendres a diumenges i festius, d'11 a 14 i de 17 a 21 h. MARTORELL Fins al diumenge 8 de gener, a la plaça de la Mare Caterina Coromina. Dies d'obertura i horaris: del 25 de novembre al 21 de desembre, de dilluns a divendres de 17 a 21 h. Dies amb horari d'obertura especial: del 22 de desembre al 8 de gener, caps de setmana i festius d'11 a 14.30 h i de 16 a 21 h. Els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener d'11 a 14.30 h i de 16 a 20 h. Preu: 5 euros, 30 minuts de patinatge mínim. Obligatori portar guants (també n'hi haurà a la venda a la pista). PIERA Fins al 8 de gener, a la pista del Gall Mullat. Del 16 al 22 de desembre (inclòs), de 17 a 21 h; del 23 de desembre al 8 de gener, d'11 a 14.30 h i de 17 a 21 h. Dates especials: 24 de desembre tanca a les 19.30 h, el 25 de desembre tanca a les 21 h, el 31 de desembre tanca a les 19.30 h, i el 5 de gener tanca a les 19.30 h. Preu del tiquet: 5 euros (30 minuts). Comprant als comerços de Piera es poden obtenir descomptes d'1 euro per tiquet. Consultar les condicions als comerços de la vila. Organitza: Ajuntament de Piera.