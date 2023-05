Ukan és el nou projecte de La Rioja Alabesa liderat per membres de la generació més jove de la família Eguren. Són cinc generacions de viticultors amb arrels a San Vicente de la Sonsierra amb una gran complicitat amb la vinya per extreure les màximes virtuts d’un raïm únic, la «tempranillo». Aplicant tots els esforços necessaris per transmetre la seva expressivitat a uns vins excepcionals, de reputades bodegues: Sierra Cantabria, Viñedos de Päganos, Señorio San Vicente i Teso La Monja.

Koldo Eguren, quinta generació de la família, lidera aquest projecte amb col·laboració del seu cosí Eduardo. Junts busquen traslladar el paisatge de La Rioja Alabesa en un vi, comptant amb l’experiència de generacions anteriors i incorporant la visió jove i moderna que han anat adquirint amb les seves trajectòries. Es tracta d’un petit celler d’estil bordelès, que se centre en l’elaboració d’un gran vi de producció molt limitada. Ukan neix d’una selecció de vinyes velles amb una viticultura ecològica i sostenible, d’un procés d’elaboració totalment artesanal. Senderos de Ukan és un vi fresc i equilibrat d’una collita del 2019 que va ser de molt baix rendiment però de molt bona qualitat. Cent per cent de la varietat tempranillo de cinc parcel·les repartides per La Rioja Alabesa, amb una criança de dotze mesos en barriques de roure francès. Es tracta d’un vi negre madur i intens. Aromes a fruita, torrats i espècies dolces com el cacau i la vainilla. En boca és lleuger, fresc, taní expressiu, sabor terròs, regalèssia, fulla de te, gustós i persistent. DO: Rioja Preu: de 23 a 28 euros