La unió entre la dona més desitjada d’Espanya i el millor domador del món es va convertir no sols en un negoci milionari per als protagonistes de l’idil·li, sinó per a les cadenes de televisió del moment. Tothom volia treure en pantalla la parella de moda, però les ombres de la relació no van trigar a arribar a la llum, amb el circ com a teló de fons. Atresmedia ha estrenat Cristo y Rey, la sèrie que narra la relació entre Ángel Cristo i Bàrbara Rey en els anys 70. Van estar junts durant nou anys, en els quals no va faltar l’exhibició de poder i els maltractaments.

Montse García i Daniel Écija són els productors executius d’aquesta nova ficció, protagonitzada per Belén Cuesta, guanyadora d’un Goya pel seu paper en La trinchera infinita, i Jaime Lorente, conegut per participar en La casa de papel i en El Cid. Tots dos ja van treballar junts en les últimes temporades de la sèrie d’Álex Pina, on encarnaven dos dels atracadors. Ara, el repte que els arriba és més gran, ja que hauran d’interpretar dues de les persones més populars de la premsa del cor de l’últim segle. «M’he preparat amb un coach tots els guions i totes les seqüències per veure tot l’arc del personatge», ha explicat l’actriu sevillana en una entrevista a Atresmedia. Va comptar amb la col·laboració de la pròpia Bàrbara Rey, qui viu un període de popularitat arran del documental Salvar al Rey d’HBO Max, que relata la relació que la vedet va tenir amb el rei emèrit, Joan Carles I. «Ha estat fonamental parlar amb ella i que m’expliqués tot el pla de la intimitat de Bàrbara. Hi ha mil entrevistes, però intentar veure qui era ella en la intimitat i veure com es relacionava amb els seus amics i amb la seva família era el que més m’interessava», ha assegurat l’actriu. El repartiment el completen Adriana Torrebejano, Cristóbal Suárez, Artur Busquets, José Milán, Chema Adeva, Belén Ponce de León, Vicente Vergara, Diana Peñalver, Salomé Jiménez, David Lorente i Secun de la Rosa. El Circo Ruso d’Ángel Cristo va arribar a ser el més prestigiós d’Europa. Després d’enviduar de la seva primera esposa, es va casar amb la vedet més famosa d’Espanya. Mentre van estar junts, i després que Rey deixés la seva carrera com a actriu i es dediqués a domar elefants en el seu circ, van realitzar el programa per a TVE El circo de Bárbara Rey i Ángel Cristo. El consum de drogues, les infidelitats i els maltractaments van ser el teló de fons de la seva relació, que va finalitzar el 1988. Van continuar protagonitzant portades de revistes del cor, així com programes televisius, entre els quals no van dubtar de treure tots els draps bruts, i els dels seus fills. Cristo va morir l’any 2010 i Bàrbara Rey ha visitat molts platós des de llavors.