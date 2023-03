L'èxit d'Eufòria, el programa de cant de TV3, ha dut la cadena pública catalana a organitzar aquest estiu l'Eufòria Campus per a infants. Les inscripcions, que ja estan obertes, es limitaran a 290 places. Seran set dies intensos de classes de veu, coreografia, interpretació i tallers de maquillatge i escenografia, entre d’altres, amb masterclass dirigides per membres del programa, una gala final amb els pares i la visita de cares conegudes d'Eufòria.

Quan tindrà lloc l'Eufòria Campus? La iniciativa de TV3 es farà entre les dues primeres setmanes de juliol. Hi haurà un primer torn de 145 places, del 2 al 8 de juliol

I un segon torn de 145 places més, del 9 al 15 de juliol On es farà el campus? El campus es durà a terme al complex lúdic i esportiu d'El Collell, situat entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany. Unes grans instal·lacions enmig d'un paratge natural i amb un equip humà amb més de 20 anys d'experiència al sector, organitzant colònies escolars, colònies d'estiu, campus esportius, grans esdeveniments i tot tipus d'estades. Cal saber cantar per apuntar-s'hi? Segons TV3, tots els infants que participin de l'"Eufòria Campus" aprendran sobre diferents aspectes del món de l'espectacle, des de cant i interpretació fins a maquillatge o escenografia, a través de classes acadèmiques i activitats lúdiques, un càsting a l'inici de l'experiència i una gala final on es lluiran davant dels pares. Per a participar en el campus no calen coneixement previs de cap de les disciplines. Un equip de professionals del món del cant, la coreografia i la interpretació dirigiran les classes i tallers juntament amb un equip de monitoratge, que estarà, acompanyarà i tutelarà els participants les 24 hores. A més, també gaudiran de Masterclass dels coachs del programa i de la visita d'Eufòrics. Com fer la inscripció a l'Eufòria Campus? Els presentadors Marta Torné i Miki Núñez van obrir durant l'emissió del programa de divendres passat les inscripcions per a 290 places. Els interessats en participar-hi s'han d'inscriure en aquest enllaç