'Operación Triunfo' torna. El popular talent xou està arrencant els motors i ja ha presentat les seves primeres novetats de cara a la seva estrena a Amazon Prime Video, que tindrà lloc a finals del 2023. La plataforma va avançar dissabte que Chenoa serà la presentadora d''OT 2023', en substitució de Roberto Leal, i avui ja en sabem uns quants detalls més.

A la nova edició d'OT hi haurà una acadèmia més gran, amb molta llum natural i molt verd a dins, i s'ubicarà de nou al Parc audiovisual de Catalunya a Terrassa (Barcelona). El programa tindrà gales de 90 minuts, que es veuran en exclusiva a Prime Video, amb un nou plató i nou jurat i després una Post Gala.

A més, també s'emetrà un magazín diari. El canal 24 hores es podrà seguir a YouTube de forma gratuïta i la plataforma Twitch, que pertany a l'univers Amazon, també tindrà protagonisme”.

"Estic a casa, tot i que encara ho estic gestionant", ha afirmat aquest dimarts en roda de premsa Chenoa, que està convençuda que tindrà "molta empatia amb el concursant".

Serà un 'OT' al nivell de Prime Video", assegura també Tinet Rubira, director general de Gestmusic, que afegeix que "Operación Triunfo sempre ha estat un gran aparador i ara ho serà a nivell mundial, perquè a través de Prime Video es veurà a tot Llatinoamèrica". I del càsting, diu, es farà a Espanya "però serà divers".

Les proves d'accés es faran del 3 de juliol al 19 de setembre. El primer dia, a Barcelona, i el darrer, a Madrid. Per apuntar-s'hi s'haurà de fer a través d'un procés digital, que estalviarà la cua del càsting presencial. A més, els càstings es veuran oberts al canal de YouTube obert durant tot l'estiu.

Noemí Galera segueix de directora

Tinet Rubira explica que es mantindran les principals cares del claustre de professors: "Mantenim el nucli dur del claustre de professors, amb Noemí Galera com a directora de l'acadèmia", diu. També segueixen Manu Guix i Vicky Gómez, mentre que els altres seran cares noves que s'aniran desvetllant properament.

María José Rodríguez, directora de continguts de Prime Video, es mostra satisfeta per obrir el camí de les emissions en directe a les plataformes de pagament. "És una aposta a llarg termini, és molt important per a nosaltres. Serà el primer programa d'entreteniment que es veurà en streaming. Us farem saber si funciona".