L’Associació Hablamos Español va assegurar ahir a aquest diari que ha demanat al TSJC que obligui l’institut Lacetània de Manresa a aplicar la decisió d’aquest tribunal d’impartir el 25% de les assignatures en castellà. Coneixem el contingut de la demanda pel que l’associació n’ha explicat, ja que la seva portaveu s’ha negat a facilitar-la a aquest diari. Una demanda que s’adreça a un tribunal amb voluntat d’aconseguir un efecte públic no hauria de ser explicada sinó mostrada.

Amagar-la afegeix encara una mica més de foscor a l’associació. Cal saber que aquesta entitat no busca que s’incrementi la presència de castellà a l’escola, sinó que el seu objectiu, segons s’explica a la seva web, és que es divideixi el sistema escolar en dues línies diferenciades per poder portar els fills a una escola només en castellà, una opció que la immensa majoria de la població catalana rebutja. La portaveu, Gloria Lago, va expressar-ho clarament a aquest diari referint-se a l’institut: «Los vamos a crujir». Es tracta d’això. Convé no enganyar-se. És una continuació de la guerra secular dels qui voldrien convertir el català en un zombi per tal que deixi de molestar la seva augusta espanyolitat. Sentint-los i llegint-los, queda clar.