La millor campanya de reciclatge

Piles i piles de cartró amuntegades sobreeixint dels contenidors i arbres i ornaments de Nadal abandonats als carrers. Són la típica estampa postnadalenca, el rastre que deixen unes festes marcades pel consumisme i una de les seves múltiples conseqüències: quilos i quilos de residus. Una imatge que ens hauria d’ajudar a començar l’any prenent consciència de la importància de reduir, reutilitzar i reciclar.

Podria ser ben bé una campanya de sensibilització com la que recentment ha posat en marxa la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de Residus, per fomentar la correcta separació de les deixalles domèstiques, que posa èmfasi en l’increment dels nivells de reciclatge en els últims 10 anys per animar a millorar encara més. Per augmentar els percentatges, la nova campanya ha volgut agafar el testimoni d’aquella que es va fer tan popular fa justament una dècada, la de la cantarella enganxifosa de «Envàs on vas?». La recorden? Segur que sí. L’objectiu és repetir-ne la popularitat, sobretot, entre els joves adaptant-la al context, normativa i necessitats actuals, que són diferents de les de deu anys enrere. Per fer de ganxo hi surt alguna cara coneguda com la del raper Lildami amb la intenció d’impactar sobre el públic més jove, amb els seus codis propis.

Sense ànim de posar en dubte l’eficàcia d’aquestes campanyes, que algun efecte segur que tenen, és evident que amb elles no n’hi ha prou perquè s’aconsegueixi incrementar el percentatge de recollida selectiva dels residus municipals, que en el conjunt de Catalunya no arriba ni al 50%. En concret, el 2021 va ser del 46,6%. Fan falta mètodes eficaços de recollida com el porta a porta o els contenidors tancats, que molts municipis del territori ja tenen o estan a punt d’implantar, i també una bona educació ambiental com la que porten a terme des de fa anys el Consorci del Bages per a la gestió de residus, el Camp d’Aprenentatge del Bages i la Fundació Aigües de Manresa.

Gràcies a les activitats organitzades conjuntament per aquesta xarxa d’entitats del territori, en el marc de l programa Aula Ambiental, que és tot un referent educatiu en matèria mediambiental, milers d’infants, joves i adults, han seguit les sessions formatives al mateix abocador de Bufalvent on es troben cara a cara amb la gran muntanya de residus que entre tots fem créixer cada dia. Que ens diguin cantant i ballant que hem de reciclar ja està bé ja... però hi ha res més impactant que plantar-te davant una muntanya immensa de deixalles?