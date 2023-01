Feijóo preferia Ernest Maragall?

Què li faria més ràbia a Núñez Feijóo, un alcalde independentista a Barcelona o l’actual alcaldessa comuns-ista? Manuel Valls, nacionalista d’Estat com ell, va tenir-ho molt clar i va decidir «antes roja que rota». Però si les darreres eleccions s’haguessin regit per la norma que proposa el líder del PP, avui governaria Ernest Maragall com a cap de la llista més votada.

La llei ja preveu aquest mecanisme si cap candidat no aconsegueix una majoria absoluta de regidors, sigui per victòria directa o per pactes postelectorals. Amb empat d’electes i per uns pocs vots de diferència, ERC va ser la força més votada a Manresa a les municipals de fa quatre anys. En absència de pactes li tocava ser alcalde a Marc Aloy, però els dirigents republicans van preferir negociar un acord amb Junts i pagar el preu que Valentí Junyent fos alcalde un any més. Va ser una decisió intel·ligent, ja que ara mateix l’incansable Aloy presideix, visita, rep, anuncia, projecta i inaugura a velocitat de creuer mentre el nou alcaldable de Junts fa el que pot des de fora de la institució i en competència amb meteorits sobrevinguts.

Amb la norma que proposa Feijóo, ERC no hauria pogut oferir a Junts el primer any d’alcaldia manresana que tancava el pacte i li garantia una plàcida legislatura, amb el principal adversari electoral col·laborant des de dins a un lluïment de la institució que sempre beneficia el cap de govern. Han estat tant bona canalla que els hi deu alguna cosa més que un berenar. Com a mínim, un paquet d’hotel i entrades a Port Aventura. Ja que aquests quatre anys han estat una bassa d’oli, allà podran viure les emocions de la muntanya russa que no han experimentat al ple municipal.

Tornant a Barcelona, Feijóo no ha de patir, perquè la Colau està domesticada, ERC s’ha llimat les ungles, els socialistes han perdut el nord i Junts presenta un convergent de tota la vida. Des de la banda sud de la plaça de Sant Jaume no es proclamaran ni la independència ni la revolució.