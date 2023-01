«El més important és el com», solen dir Xavi i Laporta quan tenen oportunitat, és a dir, gairebé cada setmana. És fonamental guanyar, és clar, però també jugar bé, mostrar al món l’intransferible ADN que Guardiola va implantar amb èxit i ara intenta recuperar Xavi. Ho vam sentir després de guanyar la Supercopa contra el Reial Madrid, quan, ple d’orgull per la contundència del resultat i el futbol desplegat (el millor des que va arribar a la banqueta), Xavi va dir que es quedava amb el com abans que amb el títol. El cas és que des d’aleshores no hi ha hagut «com» ni motius per treure pit.

El Barça guanya per la mínima amb un futbol vulgar, carrincló i avorrit. Massa toc horitzontal, poca arribada i algun badall a la grada. Crec que ens estem confonent. És un error relacionar la possessió de la pilota, la pura estadística, amb jugar bé. L’objectiu últim del futbol és crear ocasions, marcar més gols que el rival i, per tant, guanyar. Així de simple. I per fer-ho s’ha d’encarar el rival, dotar el joc de velocitat, regat, canvi de ritme i gol, sobretot gol, que per això paga l’espectador. El toc pel toc és, simplement, filosofia mal aplicada. Xavi ho sap millor que ningú.

En el futbol actual hi ha una realitat preocupant. S’està coartant la llibertat als jugadors hàbils i diferents, abans eren imprescindibles, ara, sospitosos. Es prioritzen la defensa, la porteria a zero, la seguretat, els migcampistes de cama forta i el davanter esforçat que exerceix de primer defensa. Les víctimes, és clar, són ells, els futbolistes diferents, els que et fan aixecar del seient.

Jo ho tinc clar: més jugadors com Dembélé, Rodrygo i João Félix és el que necessitem. I també entrenadors valents al camp i no a les sales de premsa. O àrbitres que permetin que el futbol espanyol recuperi el ritme, sense tantes aturades per culpa d’un VAR mal utilitzat, que això sembla una partida d’escacs en lloc d’un esport dinàmic i apassionant. Cal recuperar l’espectacle. Aplaudim el joc de la Reial Societat i el Betis i censurem l’estil carrincló en què la pissarra mana sobre la creativitat. Que no es carreguin aquest meravellós esport anomenat futbol.