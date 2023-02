Passivitat davant el maltractament animal

Llegeixo al Regió7 del passat 26 de gener que una entitat animalista, la Fundació per a l’Assessorament i l’Acció en Defensa dels Animals (FAADA), ha denunciat que una hípica del Bruc té varis cavalls i dos gossos en condicions físiques i psicològiques «molt dolentes» i que no se’ls hi proporciona menjar ni aigua.

Resulta indignant que tot i que la propietària de la finca –que ara la té llogada– ja havia denunciat, tal com assegura FAADA, aquests fets als Mossos d’Esquadra el passat mes d’octubre, ni l’Ajuntament d’aquella localitat ni la pròpia Generalitat no haguessin fet res de res des d’aleshores fins ara.

Per aquesta raó, l’esmentada entitat animalista ha denunciat la «manca d’actuació» de les esmentades institucions, ja que considera que «han incomplert les seves obligacions com a administracions en un cas on la vida dels animals corre un greu perill».

També se’n va fer ressò d’aquest indignant cas de maltractament animal el «Telenotícies Migdia» de TV3 del passat 28 de gener, on, s’oferiren unes imatges molt dures en què s’apreciava clarament el lamentable estat dels cavalls, del tot famèlics i assedegats, i s’explicava, a més, que, segons la citada entitat animalista, cada vegada s’abandonen més cavalls a causa de l’encariment del preu de la palla i dels cereals, però que la Generalitat no té prou protectores per fer-ne decomisos, malgrat que l’any passat va confiscar 16 cavalls als seus propietaris per maltractament.

Sortosament, a hores d’ara, els cavalls ja no hi són, perquè els Mossos i el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat han obligat, per fi, el propietari a traslladar-los en una altre hípica on els garanteixin unes millors condicions de vida.

Tanmateix he trobat molt decebedor que l’esmentat departament hagi justificat la seva tardança en decomissar aquests cavalls dient que per fer-ho cal que «perilli la vida imminentment» dels cavalls i que aquesta no era la situació en què es trobaven aleshores. És a dir, que perquè decomissin un cavall, aquest ha d’estar ja gairebé a les últimes, arrossegant-se pel terra i pràcticament mig mort! Pel que es veu, doncs, que els animals es quedin amb la pell i els ossos no és prou motiu de maltractament com perquè els decomissin!

Potser valdria pena que la Generalitat es plantegés la creació d’un departament específic de Benestar Animal per a casos com aquest, ja que si no, no sé de què caram serveix aprovar noves lleis i fer, inclús, canvis al Codi Civil en favor d’un major benestar dels animals si després les institucions corresponents mostren una passivitat tan vergonyosa en situacions com aquesta a l’hora d’actuar i fer complir aquestes lleis.

No voldria acabar sense expressar el meu més sincer agraïment al diari Regió7 per haver informat sobre aquesta tan desagradable notícia, i encara amb més raó des del moment en què tan sols ho han fet vostès i TV3, davant l’incomprensible silenci – tristament massa habitual quan es tracta de temes relacionats amb els animals - de la resta de la majoria dels mitjans de comunicació catalans.