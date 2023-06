La nova temporada de la sèrie «Cites» ha generat una onada de crítiques per l’ús de la llengua, novament. El problema, en aquest cas concret, sembla una barreja d’incompetència tècnica i de recargolament inversemblant en les formes de producció. Però hi batega de fons el debat gens innocent sobre el model de llengua de TV3. No hi ha dilema: per mandat estatutari, i perquè no té sentit que sigui d’una altra manera, TV3 ha d’oferir productes en català, íntegrament en català, com fa qualsevol televisió pública nacional, i cap suposat intent de guanyar difusió addicional fora dels Països Catalans no ha d’ignorar aquesta premissa; i ho ha de fer no en qualsevol català, sinó en un bon català; la funció dels professionals de la casa, des de la presidenta de la Corporació fins al darrer guionista, és trobar solucions lingüístiques per oferir una llengua viva i viable alhora que correcta. TV3 ha de generar llenguatge i oferir alternatives a les expressions alienes que degraden la llengua al carrer, no pas incorporar-les en una forma de catanyol oficialitzat. I sobretot, el que ha de fer és deixar de crear situacions que reforcen la idea que el català és un problema i donen carnassa als qui en volen una minorització total.