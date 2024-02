En esports de vegades cal recórrer als tòpics perquè resulta que són la millor manera d’expressar la realitat. Passa amb el partit del Baxi Manresa ahir a Màlaga contra el Barça: Va faltar poc, van donar la cara, van fer suar a un equip molt superior, i el marcador no reflecteix la realitat. Qualsevol d’aquests titulars defineix prou bé el partit de quarts de final de la Copa. I encara s’hi podria afegir el complement «una altra vegada», perquè el partit no va ser molt diferent del de Lliga que els acabava d’enfrontar. La diferència de qualitat entre els dos equips, conseqüència inevitable de l’abismal diferència de pressupost, s’acaba imposant la majoria de les vegades, i ahir va ser així. Però l’equip i l’afició poden tornar a Manresa amb orgull perquè van tenir un lloc entre els grans, hi van posar la ciutat, i van competir per sobre del pressupost. El Baxi Manresa es va mostrar ahir com un molt bon equip, digne representant d’una ciutat que té en ell un actiu que li permet treure el cap en escenaris reservats a ciutats molt més grans. Va passejar el nom de Manresa pels diaris i els informatius de televisió i ràdio de tot l’estat i amb això ja van fer mitja feina. L’altra meitat, la que es fa al camp... no és l’únic important.