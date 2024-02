Per a milers de persones de l’àrea metropolitana, i també del Bages, el cap de setmana té un peatge addicional als que puguin haver de pagar en efectiu: és el de la cua que cal fer entre Bagà i Berga. I de rebot, els ciutadans que viuen a la vora de la carretera queden també embussats, però aquests perquè no poden anar enlloc si no tenen a l’abast una carretera secundària. Tot un panorama. I fa dècades que dura. La primera proposta per donar-hi solució es remunta al 2009, i des del 2018 hi ha un projecte que s’ha anat arrossegant infructuosament fins ara. El Govern va assegurar ahir que el moment serà el 2025: d’aquí a un any començarà una obra de 240 milions que inclou un nou viaducte, enderrocar l’actual, i obrir cinc túnels, amb l’objectiu de crear una carretera de tres carrils amb un sistema innovador que els fa reversibles. Es perfila com una opció intel·ligent, que redueix el cost i l’impacte ambiental que tindria una autovia que, a més, acabaria fent un embut al túnel del Cadí. Una solució imaginativa així es podria pensar també per a la C-55. Lamentablement, per veure-ho en funcionament caldrà esperar una barbaritat: cinc anys suposant que no hi hagi retards, que n’hi haurà. Llàstima que tot vagi sempre tan tard.