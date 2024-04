Què m’ajuda a sentir-me millor?

Quan traslladem aquesta pregunta a les persones que participen en un grup psicoeducatiu sovint la resposta verbal tarda uns segons a arribar. En general, som una societat que no té massa present l’autocura i això provoca una desconnexió amb el nostre propi benestar.

Demà és el dia mundial de la Salut. I quan parlem de l’atenció a la salut cada vegada està agafant més importància el model basat en els «actius», és a dir, basat a detectar allò que ens funciona (que ens ajuda a tenir millor qualitat de vida) i a potenciar-ho, tant en les persones individuals com en la comunitat, així com també identificar allò que no funciona (ens perjudica la salut) per investigar com convertir-ho en actiu de salut.

Un «actiu» és un recurs que dona salut i benestar a les persones i a una comunitat. Així doncs, quan participem en una associació de veïns, fem salut. Quan els infants juguen al parc i socialitzen amb altres infants, fan salut. Quan les persones grans es troben al centre cívic i juguen a cartes o simplement xerren, fan salut. El parc, el centre cívic, la biblioteca o l’arbre sota el qual juguen els infants al parc, són actius de salut.

El creador de la «salutogènesi» Aaron Antonovsky remarca, però, que més que no pas els recursos en si mateixos, el que és veritablement important és la capacitat d’utilitzar-los, la capacitat de convertir-los en satisfactoris i de dotar-los de significat per a la pròpia vida. Els professionals de la salut comptem amb aquest recurs de recomanació d’actius com una eina terapèutica que ens ofereix una alternativa a la medicalització dels malestars de la vida quotidiana. Aquesta eina l’anomenem «Prescripció social» i és el mecanisme pel qual un professional de la salut i un pacient identifiquen, plegats, una activitat de la comunitat per a millorar la seva salut i benestar.

La participació social és un factor de protecció per la salut. L’evidència demostra el seu potencial per a millorar l’estat d’ànim, per millorar la qualitat de vida i per disminuir els símptomes de persones amb ansietat i estats de depressió lleu o moderada, així com de persones amb sentiment de soledat o aïllament social. S’ha observat que, a més, augmenta l’autoestima, l’autoeficàcia i millora la confiança i l’estat d’ànim.

I el més interessant de tot plegat és que la mateixa ciutadania, si coneix els actius de la seva ciutat (allò que dona salut i benestar), pot implicar-se per a promocionar-ho i per a participar-hi fent una bona prevenció de la seva salut. Aquest és, precisament, un dels objectius de la Fira de Salut que aplegarà el proper 27 d’abril al Centre Cívic Nord tot un seguit de serveis, entitats i associacions sense ànim de lucre que més directament o indirecta són, sens dubte, promotores de salut.

Mai és tard per començar a ser més actius i menys sedentaris per a millorar la salut. Activar-se caminant per les rutes saludables que hi ha a Igualada, compartir un joc en família o mantenir activa la ment conversant, jugant i participant en les propostes dels centres cívics de la ciutat ajudarà, i molt, la nostra salut.