Apostem per l’educació, apostem per les escoles bressol

Sovint sentim o llegim reivindicacions d’alumnes, professorat, famílies o sindicats sobre allò que convé a centres educatius de primària, secundària o universitats, i tenen molta raó que com a país cal invertir-hi molt més. Però gairebé mai sentim reivindicacions sobre les escoles bressol. Les educadores de les escoles bressol tenen cura de les persones que més ens estimem, són grans professionals, totalment vocacionals, capaces de transmetre tendresa i confiança i viure amb naturalitat tenir entre una desena o una vintena (segons l’edat) d’infants a classe, mentre els pares i mares sovint ens atabalem només amb els nostres fills. Les escoles bressol són la principal eina de conciliació familiar de les persones treballadores, amb un efecte especialment notori (no només) per a les mares, i una de les eines més transcendents per a l’educació de la nostra infància. I massa sovint, com a societat, no reconeixem ni remunerem correctament a qui ho fa possible, les seves professionals.

A Manresa, aprofitant que toca renovar el contracte d’escoles bressol per als pròxims cinc anys fem passos importants que tindran un impacte molt directe en professionals i infants. D’una banda, revertim les retallades del 2011, que van reduir les hores i els salaris de les professionals: les tutores tornen a tenir jornada sencera i passen de 33 a 35 hores i les educadores de suport no només recuperen la mitja jornada (que serien 17,5 hores) sinó que l’ampliem a 20 hores. L’altra gran millora és que doblem les educadores de suport, incorporant vora una desena de noves professionals a mitja jornada per cobrir millor la franja horària on hi ha més infants, que és el matí. Fins ara cada aula, al matí, té una educadora i mitja, perquè l’educadora de suport cobreix dues aules i en funció de les necessitats va a una o a l’altra. Amb el nou contracte, a partir del setembre, cada aula tindrà sempre dues educadores durant la franja de matí i part de migdia (a la tarda, hi sol haver molts menys infants i és habitual agrupar aules). Això permetrà atendre molt millor la diversitat de l’aula, les necessitats dels infants en moments delicats com l’acollida o no haver de trencar la dinàmica establerta perquè, per exemple, cal anar a canviar un bolquer o consolar un infant. Tot això repercutirà positivament en el benestar i continuïtat de les treballadores, i en més i millor atenció als infants. Hi ha molt poques ciutats que tinguin parelles educatives a les escoles bressol i, a partir d’ara, Manresa en serà una.

Amb totes les hores i professionals de més, les educadores podran quedar-se una estona més al migdia i podrem garantir que totes les escoles bressol tinguin servei d’acollida o despertador sense mínim d’inscrits. A més, i després de molts anys, ampliem l’oferta de places d’I2, amb un nou grup a Bressolvent per atendre encara més infants.

Tots els canvis del nou contracte se sumen al fet que des del juny passat fins ara hem enverdit totes les cinc escoles bressol municipals, plantant-hi uns quants o molts arbres (tants com hi cabien en cada cas), i que hem instal·lat aire condicionat a totes aquestes cinc escoles (que recordem que fan classe fins a finals de juliol), convertint així les aules i els patis en refugis climàtics per a qui més els necessita. A Manresa fem una gran aposta, potser una de les més útils, per a la nostra infància, per als manresans i manresanes de l’avui i del demà.