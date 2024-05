President, vingui en tren

Un articulista titula la seva crònica amb la pregunta: «I si els polítics fessin servir Rodalies?». Se’n desprèn, naturalment, la presumpció que no ho fan. Quan el manresà Josep Ramon Mora era director general de Protecció Civil el va enxampar una gran nevada anant a Barcelona en tren. El responsable de lluitar contra el bloqueig es va quedar bloquejat, tota una ironia. No cal dir que un dels retrets que va rebre va ser: «A qui se li acut anar en Rodalies?». Mentrestant, milers d’automobilistes estaven immobilitzats a la carretera. No havien agafat el tren, que funciona de pena, però els desastre els havia caigut igualment al damunt perquè la xarxa de carreteres fa plorar.

Si els polítics del Bages que treballen a Barcelona hi anessin en tren, patirien els problemes de la R4. Segons dades fresques, el conjunt de Rodalies va registrar una mitjana de tres incidències diàries entre gener i abril d’aquest any, amb les abandonades línies de l’Ebre com a principals damnificades. Pel que fa a la nostra R4, les incidències van ser 31 en 121 dies, és a dir, una cada quatre dies, i això inclou el tram sud entre Barcelona i Coma-ruga, que també forma part de la R4. Com que cada laborable circula un total de 164 trens per la línia, la probabilitat de trobar-te amb una incidència és de menys d’una entre cinc-centes. Però si l’enganxes, ja t’han planxat el dia.

En canvi, si vas en cotxe la possibilitat que t’empresoni una retenció frega la certesa absoluta. Només cal escoltar la ràdio al matí per saber el pa que s’hi dona a tots els accessos a la capital. Si no és un accidentés una furgoneta avariada, o que plovisqueja o que, simplement, el nombre de carrils no engoleix el cabal que s’hi entafora.

Traspàs integral de Rodalies? Naturalment! Ben mirat, fer-ho millor que Adif-Renfe no deu costar gaire. Però no perdem de vista que la gran assignatura pendent és una xarxa viària capaç de suportar una demanda real de trànsit que no para ni pararà de créixer, per moltes beatífiques campanyes anti-cotxes que es posin en marxa.