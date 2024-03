Les estacions d’esquí van celebrar ahir la important nevada perquè els hi podria permetre allargar la temporada i, sobretot, salvar Setmana Santa, que aquest any s’escau els últims dies de març. I a més a més fer-ho amb neu nova.

Així i tot la nevada d’ahir va causar problemes en algunes estacions d’esquí. Al Port del Comte, al Solsonès, una avaria elèctrica va atrapar esquiadors a remuntadors i telecadires, que es van aturar. Responsables de la pista els van haver d’evacuar i posteriorment es va decidir tancar l’estació d’esquí mentre s’intentava esbrinar l’origen de l’avaria i el motiu exacte. En el moment dels fets hi havia un miler de persones.

Segons va informar la mateixa estació, l’avaria es va resoldre ben entrat el vespre. La previsió és obrir avui, amb gruixos de neu que poden anar dels 40 als 70 centímetres en funció de l’alçada. És neu pols. Al Port del Comte ja va nevar força divendres, i ahir dissabte ho va començar a fer fort a les 6 del matí. L’avaria es va produir cap a les 12 del migdia. La gent que era a pistes va acabar de baixar i va començar a abandonar l’estació. Hi ha qui es va entretenir amb la neu i a jugar-hi.

A l’estació de La Molina, a la Cerdanya, obriran avui amb la precaució que en tots els accessos caldrà dur cadenes i que la previsió per aquest diumenge és que pugui continuar nevant. Els esquiadors es trobaran gruixos de neu pols d’entre 50 i 80 centímetres. La majoria de pistes estaran obertes a diferència d’ahir, quan n’hi havia menys de la meitat. Dels 71 quilòmetres esquiables, només en 19 es podia practicar l’esquí. Al llarg del matí és previst que el temps es vagi estabilitzant. La Molina compta amb gairebé 600 canons de neu. L’horari de l’estació és de les 9 del matí a les 5 de la tarda, i la previsió és que la temporada acabi a principis del pròxim mes d’abril, tot i que aquesta darrera nevada i la Setmana Santa podria fer variar les previsions.

A l’estació de la Masella, també a la Cerdanya, ahir es van acumular més de 35 centímetres de nau a la quota 2.500, i no va para de nevar. Tenen la previsió d’obrir amb normalitat i compten que el temps s’estabilitzarà. La Masella té més de 70 quilòmetres esquiables i 53 quilòmetres de pistes amb neu que produeixen 580 canons de neu.

Neu assegurada

Segons les previsions meteorològiques, la situació hivernal es mantindrà durant tota la setmana. Si es mantenen les baixes temperatures, i sembla que així serà, es garantirà la recta final de la temporada amb quantitat de neu suficient a les pistes, a més a més de la que es produeix amb canons, i també amb qualitat, ja que hi haurà molta neu nova a la major part d’estacions.

El temporal de neu d’ahir també va obligar a tancar l’estació lleidatana de Port Ainé. En aquest cas no per cap avaria sinó per la intensa nevada en sí. Es dona el cas que un temporal de vent va obligar a tancar bona part de les pistes d’esquí del Pirineu o bé restringir l’accés a les quotes més altes el passat gener. També va coincidir amb un cap de setmana. Al Solsonès, Port del Comte només va poder obrir la zona de debutants. La Molina es va veure afectada parcialment, i l’accés a la Tossa d’Alp es va haver de tancar, per tant, la connexió amb Masella no va ser possible.