Quatre de cada 10 dones pateixen acne entre els 25 i els 40 anys, afirmen des dels Laboratoris Dermatològics Rilastil. I és que cada vegada són més els adults que pateixen aquesta malaltia que es considera popularment un problema estètic d'adolescents. Pensar que només és un tema estètic i que marxarà no és una bona actitud. De fet, suposa el principal motiu de consulta al dermatòleg. L'acne és una infecció i l'ha de tractat per un metge especialista. T'expliquem tot el que hauries de saber sobre l'acne en pells adultes.

Què és l'acne?

Es tracta d'una inflamació i obstrucció dels fol·licles pilosebacis, és a dir el fol·licle on es troba el borrissol i les glàndules productores de greix, principalment de la cara, el tòrax i l'esquena (en la zona de les espatlles). Per diversos factors, aquests fol·licles tenen una secreció de greix excessiu que es converteix en brou de cultiu i proliferació de la flora bacteriana cutània. Tot això es tradueix en punts negres i lesions vermelles o amb pus (comedó) que poden deixar cicatrius.

Una de les causes més importants de l'aparició de l'acne és l'augment de les hormones masculines, els andrògens, raó per la qual és més freqüent entre els nois adolescents. Es calcula que el 30% d'ells pateix una acne moderada o severa. No obstant això, no és un problema exclusiu de les pells joves: gairebé la meitat de les dones europees entre 30 i 49 anys afirma tenir acne (48%), xifra que s'eleva fins al 60% en el cas de les dones fins als 39 anys i al 70% entre les dones fins als 29 anys (dades de L'Oréal). En el cas dels homes, la pell dels quals és ja per si mateix grassa i lligada estretament als andrògens, les impureses i l'acne poden mantenir-se també durant anys.

Per què continuem tenint acne?

Els problemes cutanis són habituals, ja que la pell reflecteix qualsevol desequilibri fisiològic que tinguem, com les variacions del cicle hormonal, la mala alimentació o l'estrès. També són habituals les explosions d'acne associades als canvis meteorològics, com les erupcions tardorenques i primaverals.

El procés és conegut:

La glàndula sebàcia produeix més grassa de l'habitual. La pell del canal sebaci es fa gran (hiperqueratinització) per l'alta quantitat d'àcids grassos. Les cèl·lules mortes, en lloc de caure, s'adhereixen les unes a les altres formant una massa compacta i ferma que provoca l'obstrucció del porus. L'excés de greix no s'elimina pel canal obstruït i s'acumula. La microflora bacteriana prolifera en aquest punt i es produeixen rojors, irritacions, punts negres, grans. Finalment, si no se saneja la pell i es tracta adequadament, apareix la infecció: l'acne.

Diferències entre l'acne en adolescents i adults

La diferència resideix principalment en les causes. Durant l'adolescència la seva principal causa és l'hormonal, no obstant això, pot haver-hi factors genètics i hereditaris que l'empitjorin.

En els adults les causes són múltiples: alteració hormonal (menstruació, embaràs, menopausa, en els homes producció d'andrògens), estrès, tabaquisme, etc. Un dels majors problemes en l'acne adult són les marques, ja que amb el pas del temps la pell va perdent el seu poder regeneratiu.

Tractament amb la pell acneica

És imprescindible que l'acne sigui tractada per un dermatòleg, ja que és una infecció i en alguns casos greus requereix prendre d'antibiòtics per via oral que només pot prescriure el metge especialista.

De tota manera, si estem davant una pell grassa o mixta amb imperfeccions, pot tractar-se eficaçment amb cosmètics que la sanegin, purifiquin i eliminin l'excés de greiz. La higiene d'aquestes pells és imprescindible. Diàriament, cal usar cosmètics que netegin el porus en profunditat, encara que cal anar amb compte de no utilitzar productes massa agressius o amb detergents molt actius, ja que llavors la pell pot ressecar-se i produir encara més seu per a «calmar» aquesta sequedat, el que es denomina «efecte rebot».

També cal hidratar diàriament amb cosmètics que no engreixin, però que aportin aigua perquè puguin realitzar les seves funcions amb normalitat, i que continguin actius que regulin i equilibrin tant la flora bacteriana com la producció de seu. Per a això acostumen a utilitzar-se substàncies com l'àcid salicílic, el més conegut, però també zinc i actius vegetals.

En pells molt grasses convé recórrer a màscares purificants una o dues vegades per setmana i a exfoliacions suaus però profundes, que eliminin el greix de la pell i evitin l'aparició de cicatrius. A més, és important que les cremes calmin i disminueixin la inflamació cutània.

Mai utilitzar maquillatges oclusius per a ocultar les imperfeccions. Al mercat hi ha multitud de maquillatges i tractaments per dissimular les marques de l'acne alhora que es tracta la lesió. Tampoc cal tocar els grans i lesions, quelcom que sempre es recomana i poques vegades es compleix. El risc de manipular un gra és convertir-lo en una lesió amb cicatrius que sovint no poden esborrar-se.

10 passos imprescindibles

Segons l'AEDV (Associació Espanyola de Dermatologia i Venereologia), per combatre l'acne cal tenir en compte...