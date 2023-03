Té un nom força escatològic, "excrements de cuc", i és en més productes del que et penses, entre ells les napolitanes de xocolata, els xiclets i les pomes que compres al supermercat. Però, què hi ha de cert darrere de la goma laca (també identificat com a additiu E-904 en moltes etiquetes)? És veritat que són excrements?

L'alarma va explotar a Twitter quan el compte "Vegano por accidente spain" va fer una piulada alertant que les napolitanes de xocolata del supermercat Consum havien deixat de ser aptes per a vegans perquè contenen l'additiu E-904. La goma laca, segons remarcava "Vegano por accidente spain", porta excrements de cucs i, ja se sap que les dietes veganes són molt estrictes a l'hora d'incloure productes que provinguin d'animals o derivats dels mateixos. Així doncs, l'additiu E-904, com que prové d'una espècie de cucs, converteix aquestes napolitanes en no aptes per a vegans.

La llet, la carn, els ous o la mel, són més exemples d'aliments que no poden menjar els vegans. I ara, tampoc, les napolitanes de xocolata.

Com s'obté la goma laca?

La goma laca s'obté de la cotxinilla de la laca (Kerria lacca), un insecte originari del Sud-Est Asiàtic. Aquest insecte, crea una resina i aquesta resina és la que s'utilitza com a additiu tant per a productes alimentaris com per a productes d'estètica i per a la conservació de mobles, per exemple. No es tracta pròpiament, doncs, d'excrements de cucs, sinó de secessions d'aquets invertebrats. Un cas similar, es podria dir, a la mel que produeixen les abelles.

Per què es fa servir en alimentació aquest producte?

La goma laca s'afegeix a diversos aliments perquè serveix com a agent de recobriment extern amb efecte brillant. S'utilitza per recobrir la fruita, els dolços, les postres... També el trobem a la composició de xiclets, caramels, grans de cafè, fruita, suplements alimentaris en forma de pastilla...

A banda, les ungles semipermanents utilitzen Shellac (additiu E-904) i, el vernís per a mobles, també. Cal matissar, però, que el tractament que industrialment se li fa a la goma laca canvia quan es tracta de productes alimentaris i de productes no comestibles.

Què opina l'OCU sobre l'additiu E-904?

Segons l'OCU (Organizació de Consumidors i Usuaris) l'additiu E-904 s'utilitza moltíssim i mai ha causat cap efecte advers, almenys, conegut, fins al moment. De fet, en defensa l'ús per a la fruita, que se li aplica perquè, a més de brillar, duri més temps i no hi creixin fongs.