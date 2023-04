Sabíeu que el 80% d’informació que es rep entra per mitjà dels ulls? Per això, garantir una correcta cura ocular és fonamental per gaudir d’un estat de salut òptim i poder dur a terme activitats tan quotidianes i plaents com llegir. No obstant això, entre les afeccions més recurrents al voltant de la vista hi ha la hipermetropia, un defecte refractiu que afecta la visió propera. “Es calcula que afecta aproximadament el 10% de la població i, en la seva aparició, hi ha un important component hereditari, ja que si els pares la pateixen és més probable que els fills també”.

Un altre factor que afecta directament i que cal tenir en compte és l’edat. I és que, a partir dels 45 anys, la hipermetropia sol agreujar-se per la vista cansada o la presbícia, condicions que també incideixen en la visió propera. Tot i això, l’oftalmòleg explica que “no les hem de confondre perquè sorgeixen per diferents causes. Mentre que la hipermetropia és perquè el globus ocular és menys llarg del normal, la presbícia sorgeix per l’envelliment d’una lent natural anomenada cristal·lí i que ens permet enfocar correctament”.

En els casos en què la persona que pateix hipermetropia o vista cansada i, altres problemes com la miopia o l’astigmatisme, vol deixar de fer servir ulleres de vista, l’oftalmòleg individualitza, segons l’estil de vida del pacient, una multitud de tècniques, així com l’anatomia del propi ull o les diòptries: “Comptem amb tècniques avançades de cirurgia refractiva que ens ofereixen molt bona qualitat visual després de l’operació, com la cirurgia refractiva làser o l’implant de lents intraoculars. Pel que fa a aquestes darreres, generalment, utilitzem les anomenades Premium perquè, a més, la incisió per implantar-les és mínima (uns 2 mm) i això les fa més segures, disminuint la possibilitat que hi hagi complicacions”, subratlla el Dr. Moura.

Llegir en pantalles digitals

Un altre factor clau que cal posar al focus és la malaltia de l’ull sec atès que, per exemple, quan una persona fa l’hàbit de llegir es redueix la freqüència de parpelleig, especialment, si es fa amb pantalles digitals que provoquen quadres de sequedat ocular i agreugen la malaltia de lull sec. Per això, l’expert aclareix que “això sol passar unit a la Síndrome Visual Informàtica (SVI), que resulta del sobreús d’aquests dispositius i els principals símptomes dels quals són la sequedat ocular, problemes d’enfocament o cansament ocular”.

Aquesta malaltia, que cada cop és més freqüent, és deguda a múltiples factors i, s’estima que afecta, anualment, el 30% de la població: “No hem de minimitzar els seus símptomes, ja que, si s’agreugen, en alguns casos, es poden veure afectades altres parts de lull. Davant de qualsevol molèstia, la meva recomanació és acudir a l’oftalmòleg per a una exploració i un estudi de l’ull sec, si ho valora necessari”, explica l’expert.

REVISIONS: És crucial detectar a temps qualsevol alteració visual també entre els més petits per garantir una bona visió



Una bona manera d’evitar aquesta malaltia segons l’oftalmòleg és ajustar el contrast de la pantalla ja que, generalment, els fons blancs amb lletres fosques i poca brillantor solen oferir més comoditat visual. A més, la il·luminació de l’espai afecta la nostra vista atès que, en un espai amb poca llum, cal forçar massa la vista afavorint el cansament visual.

El Dr. Moura aconsella seguir la “regla 20-20-20” quan fem servir pantalles: “Cada 20 minuts hem d’enfocar la vista lluny de la pantalla durant 20 segons a una distància de 20 passos, que són uns sis metres”, conclou l’oftalmòleg.

DETECCIÓ: Atenció amb els nens: quan el desinterès per la lectura amaga una mala visió

En nombroses ocasions, el desinterès d’un nen per la lectura pot originar un problema de vista més gran, ja que pot no adonar-se’n. De fet, la hipermetropia és també el defecte refractiu més comú durant la infància pel fet que la majoria dels nens neixen hipermetrops. Això és ocasionat per la hipermetropia fisiològica, que sol corregir-se per si sola i naturalment durant els primers anys de vida. No obstant això, si aquesta és molt alta o, per contra, afecta de manera desigual els ulls, pot causar un ull gandul, conegut com a ambliopia. Aquesta afecció es caracteritza pel fet que un nen utilitza més l’ull amb què veu millor i, per tant, l’altre no es desenvolupa correctament. Per això, si es pateixen aquests símptomes, és fonamental acudir a l’oftalmòleg abans dels vuit anys perquè sense el tractament adequat es manté l’ambliopia. Així, és crucial detectar a temps qualsevol alteració visual entre els més petits per garantir una bona visió al llarg de la vida.

