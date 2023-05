El lloc on vivim pot afectar la nostra salut, és una cosa que resulta obvia. La contaminació, l'estrès de les grans ciutats o la qualitat de l'aire i l'aigua, són factors que influeixen en molts aspectes de la salut física, però també mental.

Un estudi de la Universitat de Viena va utilitzar dades de dues enquestes internacionals per investigar sobre la relació entre la proximitat al mar del lloc de residència habitual i la salut dels individus. L'exposició reduïda a alguns perills ambientals i les oportunitats de contacte indirecte amb la naturalesa i el mar s'associen amb una menor angoixa psicològica. Malgrat aquests supòsits, una investigació el 2017 va trobar que l'evidència de totes les anteriors idees era insuficient, en part, per la falta de dades.

Les dades de l'estudi

Les persones que viuen a una distància de menys d'1 km de la costa tenen 1,22 i 1,06 vegades més probabilitats de tenir una salut molt bona o bona, en comparació amb aquelles que viuen a una distància de més de 100 km de la costa. Els informes de salut regular, dolenta o molt dolenta són 1,07, 1,19 i 1,31 vegades més comunes entre les persones que viuen a aquesta distància.

Aquestes evidències varien segons els països: en general, la meitat dels països, com Austràlia, Bèlgica, Bulgària, Grècia, Irlanda, Noruega i Polònia, presenten una forta associació entre els dos factors. No obstant això, uns altres com França, Alemanya, Itàlia, Països Baixos, Portugal, Espanya i el Regne Unit, no mostren una relació tan forta.

"Els espais verds alleugen la depressió"

Un article publicat per Catherine de Lange en el New Scientist in International, explica que: "Per primera vegada s'ha confirmat la idea que els espais verds alleugen la depressió". La idea que estar prop del mar és millor que estar prop d'espais naturals, com els boscos, va començar a sorgir fa uns deu anys. El projecte BlueHealth, dut a terme per un consorci d'investigadors europeus, també va comparar la vida en zones verdes amb la vida en zones de mar.

Per tant, encara que no tinguis la sort de viure prop del mar, passar temporades en zones costaneres ajudaran a millorar la teva salut.